Enostavneje do telekomunikacijskih storitev

2.11.2017 | 17:10

Foto: Telemach

Telemach se lahko po novem pohvali z inovativnim načinom pristopa k svojim obstoječim in potencialnim uporabnikom. Z mobilno poslovalnico uporabnikom, ki v svoji bližini nimajo Telemachovega prodajnega mesta, namreč omogoča nakup izdelkov in storitev tako rekoč pred njihovim pragom.

Foto: Telemach

Prva regija, ki jo bo Telemach obiskal s svojo mobilno poslovalnico, je Dolenjska. Od 23. oktobra dalje jo lahko obiščejo prebivalci Ivančne Gorice, 6. novembra poslovalnica potuje v Mirno, zatem v Šentrupert in nato naprej po vsej Dolenjski, vključno z Belo krajino. Poslovalnica bo v prvih šestih mesecih predvidoma obiskala 12 krajev in v vsakem od njih ostala 14 dni, nato pa bodo na vrsti tudi ostale slovenske regije.

Uporabniki bodo v mobilni poslovalnici prejeli vse potrebne informacije o Telemachovi ponudbi mobilnih in fiksnih storitev, mobilnih aparatov ter dodatne opreme. Mobilno karavano bo ob vsem tem spremljal tudi pester program.

Foto: Telemach

Vsi, ki bodo v mobilni poslovalnici sklenili naročniško razmerje bodo deležni še posebne ugodnosti: prvih šest mesecev 100 % popusta na naročnino za mobilne pakete VEČ.

Mobilni paketi družine VEČ med drugim vključujejo tudi do 50 GB prenosa podatkov, od tega do 5,33 GB med gostovanjem v EU, storitvi UNIFI in UNIFI TRAVEL ter televizijsko platformo najnovejše generacije EON.

Telemach z začetkom delovanja svoje mobilne poslovalnice na inovativen način izpolnjuje svojo zavezo zagotavljanja najboljše uporabniške izkušnje in omogoča enostavno, hitro ter ugodno uporabo telekomunikacijskih storitev.

Kraji, kjer bo gostovala Telemachova mobilna poslovalnica, bodo vnaprej najavljeni po posameznem kraju na spletni strani mobilne poslovalnice: www.telemach.si/mobilna/mobilna-poslovalnica.

Oglasno sporočilo

Galerija