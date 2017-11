FOTO: V Žabjaku po intervenciji gasilcem poškodovali kamion

2.11.2017 | 20:55

Policisti so s puščicami označili poškodovana mesta na kamionu.(Foto: GRC Novo mesto)

Novo mesto - Danes malo po 18. uri so poklicne gasilce GRC Novo mesto klicali v romsko naselje Žabjak, kjer je gorela vsebina komunalnega zabojnika. Ko so pogasili ogenj in pregledali okolico, so se odpravili proti GRC in doživeli neprijetno presenečenje.

"Ob odhodu z intervencije so tamkajšnji prebivalci v kamion vrgli nek predmet in ga poškodovali," je sporočil direktor-poveljnik GRC Novo mesto Gregor Blažič in dodal, da se jim kaj takega v tem naselju ni zgodilo prvič.

Kakšna kultura? Kakšen odnos do ljudi, ki so prišli pomagat?

J. A., foto: GRC Novo mesto

