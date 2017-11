V Sevnici delovna nesreča

3.11.2017 | 07:05

Včeraj ob 7.32 uri so v Ulici talcev v Straži, gasilci PGD Vavta vas pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu obolele osebe.

Ob 14.44 so gasilci GRC Novo mesto na Mestnih njivah v Novem mestu s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v stanovanjskem bloku.

Ob 14.39 se je v podjetju na Hermanovi cesti v Sevnici poškodoval delavec. Reševalci NMP Sevnica so ga oskrbeli in prepeljali v SB Celje. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 18.19 je na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela vsebina komunalnega zabojnika. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili ogenj in pregledali okolico. Medtem pa so jim, kot smo poročali, poškodovali njihovo vozilo.

Voda spet pitna

Komunala Brežice obvešča vse porabnike pitne vode v naseljih Mali Obrež, Podvinje, Kapele, Rakovec, Vrhje, Jereslavec, Slogonsko in Župelevec (oskrbovan iz brežiškega vodovodnega sistema), da pitne vode zaradi mikrobiološke neskladnosti kot posledice nujnih vzdrževalnih del na vodovodu, od 2. 11. 2017 pred uporabo za pitje in prehranske namene ni več potrebno prekuhavati.

Komunala Sevnica obvešča vse porabnike pitne vode na vodovodu Mladetiče-Gabrijele-Pijavice, da prekuhavanje ni več potrebno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 11.00 do 11.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ POSTAJA;

- od 12.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ POSTAJA 2.

