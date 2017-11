Plazu šteti dnevi, občina v pričakovanju praznika

3.11.2017 | 08:35

Sevnica - Plazovi, ki so pogost in pričakovan pojav v strmin predelih, ne prizanašajo tudi v občini Sevnica. Eden od plazov na sevniškem območju je pred časom nastal na občinski cesti Tržišče–Malkovec med naselji Telče in Jeperjek.

Popravilo poškodovane ceste bo plačala občina, odprava posledic plazu jo bo stala okrog petintrideset tisoč evrov.

Sicer pa so v občini Sevnica te dni že v pričakovanju številnih prireditev, ki se bodo v drugi polovici tega meseca odvijale ob občinskem prazniku. Podrobnejši program prireditev pa v priloženi priponki.

S. G.