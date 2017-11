Zbirajo spomine na temo šolstva

3.11.2017 | 09:00

Iz naše rubrike Porumenela fotografija: Fotografija nas popelje v leto 1951 in je nastala ob koncu pouka šolskega leta 1950/51 v Beli Cerkvi. Stara šola je stala na mestu današnje Hiše žive dediščine, novega kulturnega doma vaščanov. »Na južnem delu, kjer je nastala slika, se vidi, da je bilo nekaj trt in vrtnih gredic, kjer so učiteljice imele vrtnine. Stanovale so v spodnjih prostorih šole, v nadstropju pa je bil pouk za vse razrede skupaj. Učiteljica na sliki je Milena Burgar. V tem razredu smo spredaj sedeli nižji, zadaj pa višji in starejši učenci. Učiteljica je na tablo najprej napisala snov za višje učence, nato pa jo dvignila pod strop in spodaj napisala še snov za nižje razrede. Bili so težki časi za učenje, pa vendar smo se veliko naučili,« je orisal tedanji čas Anton Vidmar iz Gorenjega Kronovega, ki je prispeval fotografijo. Med učenci na sliki je tudi on – bosonogi kratkohlačni tretješolec v prvi vrsti drugi z desne.

Novo mesto - Če doma hranite fotografije, razglednice, pisma, predmete, dnevnike ali drugo gradivo, ki priča o šolskem življenju v naših krajih v preteklosti (npr. fotografije šolskih stavb v različnih časovnih obdobjih in gradbenih fazah, šolskih športnih iger in tekmovanj, izletov, razredne fotografije, stare šolske predmete, spričevala in druge dokumente), vas Društvo Novo mesto v imenu Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto vabi k sodelovanju.

Gradivo, ki ga boste prinesli v četrtek, 9. novembra, med 8. in 19. uro v računalniško učilnico Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, bodo digitalizirali in vam ga vrnili, zbrano digitalizirano gradivo pa shranili v svojem arhivu in ga delno uporabili za pripravo novih digitalnih zbirk na spletnem portalu digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin Kamra, je društvo zapisalo na svojih spletnih straneh.

V kolikor ne morete priti do knjižnice, je mogoč tudi obisk na domu, in to ne glede na razdaljo. V tem primeru bodo v dogovoru s knjižnico na pomoč priskočili tudi člani Društva Novo mesto.

Kontaktni podatki za knjižnico so klementina.kolarek@nm.sik.si ali 07/393 46 85, za društvo pa drustvo.novo.mesto@gmail.com ali 031 684 605.

M. M.