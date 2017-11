Center ponovne uporabe na novi lokaciji

3.11.2017 | 11:30

Selitev iz središča Trebnjega ima po mnenju Andreje Rupnik-Zidar prednosti in pomanjkljivosti. So bližje deponiji, vendar oddaljeni od množice ljudi.

V njihovi trgovini najdete številne že uporabljene izdelke, ki pa imajo simbolično ceno. Najdražji je radijski sprejemnik za 40 evrov.

Največ prodajo oblačil. Za zimsko bundo je potrebno odšteti do osem evrov.

Trebnje - Po nekaterih ocenah naj bi vsak posameznik razpolagal z vsaj petimi kilogrami še uporabnih izdelkov na leto, ki so doslej končali med odvrženimi odpadki na prepolnih odlagališčih. Da bi zmanjšali količine tovrstnih odpadkov, odlično priložnost predstavljajo centri ponovne uporabe, ki so namenjeni prenovi, obnovi in pripravi še uporabnih izdelkov za vnovično uporabo. Eden takšnih centrov od leta 2012 deluje tudi v trebanjski občini, od prvega septembra pa se nahaja na novi lokaciji, ob zbirnem centru Globoko.

Kot pripoveduje Andreja Rupnik-Zidar, ki je zaposlena v trebanjskem centru ponovne uporabe, ima selitev iz središča Trebnjega na novo mesto prednosti in pomanjkljivosti. »Koncept centrov je, da delujejo v sklopu odlagališč oziroma zbirnega centra. Je prijetna sprememba, da smo poleg zbirnega centra, kamor ljudje vozijo odpadke, obenem pa lahko tudi kaj prinesejo k nam,« pravi. Po drugi strani pa zaradi spremembe lokacije upada število obiskovalcev. Prej so bili v središču Trebnjega, sedaj pa so precej stran od množice ljudi. »Obisk se je drastično zmanjšal,« pripoveduje Rupnik-Zidarjeva in dodaja, da se je tudi promet posledično zmanjšal za dve tretjini. Če se bo takšen trend nadaljeval, je po njenem mnenju pod vprašajem obstoj centra.

Mnogi se sicer še vedno srečujejo s predsodki, a počasi spoznavajo, da v tovrstnih centrih nimajo odpadkov, temveč kakovostne izdelke po vsem dostopnih cenah, ki pa so simbolične. Največ prodajo oblačil in različnih gospodinjskih pripomočkov, čeprav je pri njih mogoče najti vse, tudi otroške igrače, obutev, knjige, tehnične in dekorativne izdelke, belo tehniko ter mnogo drugega. »To so stvari, ki so še vedno uporabne, včasih celo nove, še celo zapakirane. So stvari, ki so resnično uporabne za naprej,« razlaga Zidar-Rupnikova in dodaja, če izdelka, ki ga kupec išče, nimajo, ga lahko pripeljejo iz katerega od ostalih centrov.

Sprejemajo vse vrste izdelkov, ki pa morajo biti celi, vendar ne rabijo imeti potrdila, da so bili na primer oprani v kemičnih čistilnicah. Če pa stvari niso primerne za nadaljnjo uporabo, jih odložijo v bližnji zbirni center.

Obratujejo od ponedeljka do petka med 8.30 in 16. uro, v tem času jim lahko odslužene predmete dostavite direktno v trgovino, izven delovnega časa pa lahko tudi v rumen zabojnik, ki je nameščen nasproti policijske postaje v Trebnjem.

Besedilo in fotografije: R. N.

