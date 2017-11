Zamikala jih je hrana v avtomatih, pa tudi zelenjava, gorivo in orodje

3.11.2017 | 12:35

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Med prazniki so neznanci preplezali ograjo na Podbevškovi ulici v Novem mestu in prišli do avtomatov za prodajo pijače in prehrambnih artiklov. Vlomili so v dva in si nabrali za okoli 110 evrov artiklov, skupaj pa na avtomatih povzročili za okoli tisoč evrov škode.

Na gozdni cesti Brezova Reber – Luknja so neznanci med 28. oktobrom in 2. novembrom vlomili v rezervoar goriva kmetijskega traktorja John Deere in odtujili okoli 50 litrov dizelskega goriva, iz sosednjega delovnega stroja pa še okoli 200 litrov. Skupaj so naredili za nekaj sto evrov škode. Podobno so poročali tudi iz Pristave pri Leskovcu, kjer so iz dveh traktorjev iztočili nekaj manj kot 400 litrov dizelskega goriva, iz tretjega pa ukradli hidravlično poteznico, vredno okoli 1.500 evrov.

V Dolenjem Globodolu so v noči iz srede na četrtek iz dveh traktorjev in delovnega stroja, parkiranih na dvorišču, iztočili okoli 100 litrov dizelskega goriva, zraven pa odnesli še več električnih podaljškov, motorno žago Stihl 036, dele kotla za žganjekuho in petnajst litrov žganja. Lastniku so naredili za nekaj več kot tisoč evrov škode.

O tatvini goriva je policiste obvestil tudi lastnik delovnega stroja v Vrhpeči. Novomeški policisti so opravili ogled, po prvih ugotovitvah pa naj bi storilci iztočili okoli 200 litrov dizelskega goriva.

Novomeški policisti so opravili ogled tatvine poljščin v Gumberku. Lastniku njive so storilci med prazniki pokradli za nekaj več kot dvesto evrov različne zelenjave (zelje, cvetače, brokolija…).

Zjutraj so vlom opazili tudi v Športnem centru v Velikih Malencah. Po prvih ugotovitvah ogleda so storilci v času od 27.10. pa do četrtkovega jutra vlomili v objekt in odnesli nahrbtno kosilnico na nitko Kawasaki rdeče barve, vredno okoli tristo evrov.

Vloma v hiši

Včeraj proti večeru, nekaj po 18. uri, so v Poljanah pri Mirni Peči ugotovili, da so jim čez dan, v času odsotnosti, vlomili v stanovanjsko hišo. Storilci so pregledali prostore in odnesli za okoli tisoč evrov predmetov.

Nekaj pred osmo zvečer pa so policisti klicali na Leskovško cesto v Krškem. Storilci so izkoristili praznično odsotnost domačih, vlomili v hišo, pregledali prostore in odnesli nekaj gotovine, ki so jo našli. Skupaj so lastnikom naredili za okoli tri tisoč evrov škode.

Znesli so se tudi nad objektom nekdanjega vrtca

V Kettejevem drevoredu v Novem mestu so med prazniki neznanci preplezali ograjo okoli vrtca in na objektu nekdanjega vrtca razbili več stekel na oknih in vratih. Nastalo je za okoli dva tisoč evrov materialne škode.

