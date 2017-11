"Junaku", ki je v gasilski kamion vrgel kamenje, grozi do dve leti zapora

3.11.2017 | 10:50

Posledica incidenta: poškodovan lak, barva in pločevina na gasilskem vozilu. Škode je za nekaj sto evrov. (Foto: GRC Novo mesto)

Novo mesto - Poročali smo že o tem, da so včeraj okoli 18. ure novomeški poklicni gasilci (GRC Novo mesto) gasili požar v zabojniku v novomeškem romskem naselju Žabjak in da jim je nekdo po koncu intervencije v kamion vrgel predmet ter ga poškodoval. Robert Perc s PU Novo mesto je pojasnil, da je neznanec v intervencijsko gasilsko vozilo vrgel prgišče peska in kamenja ter poškodoval lak, barvo in pločevino na vozilu.

"Po vrnitvi v enoto so iz GRC o dogodku obvestili policiste, ki so opravili ogled kot nujno preiskovalno dejanje ter o tem obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko. Danes nadaljujejo z zbiranjem obvestil in aktivnostmi za izsleditev storilca ali storilcev zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari po 1. odstavku 220. člena kazenskega zakonika (zagrožena je denarna kazen ali zapor do dveh let). Po prvih ocenah je na gasilskem vozilu nastalo za nekaj sto evrov škode," dodaja Perc.

ZVEZA ROMOV IN OBČINA OBSOJATA DOGODEK

V Zvezi Romov za Dolenjsko obsojajo ta incident. "Upamo, da dogodek ne bo vrgel slabe luči na celotno romsko skupnost v naši regiji. Velja opozoriti, da je Zveza Romov za Dolenjsko pripravila kar nekaj posvetov s policijo in skupne ugotovitve so bile, da se stanje v naseljih na obrobju Novega mesta kljub vsemu izboljšuje. Žal pa taki incidenti dajejo vtis, da vse vendarle ni tako, kot bi moralo biti. Prav tovrstni dogodki kažejo na to, da se stanje v naselju dolga leta ni reševalo dovolj načrtno in da je bil Žabjak predolgo pozabljen od vseh. Verjamemo, da bo z ureditvijo naselja, za kar bo sredstva zagotovila država, tudi več reda v naselju," je sporočil predsednik omenjene zveze Bogdan Miklič.

"Na Mestni občini Novo mesto vsakršen incident in uporabo sile obsojamo. O konkretnem primeru nismo bili uradno obveščeni in smo zanj izvedeli iz medijev. Od pristojnih institucij pričakujemo, da bodo ukrepale v skladu s svojimi pristojnostmi, našle krivce in jih kaznovale," je za Dolenjski list povedal Urban Kramar.

J. A.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (9) 3h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni butec&butec Pa bo spet žrl na naš račun, trikrat na dan. Zastonj. Otrokom pa malico v šoli plačujemo. 3h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni podgurka Nič zapora pa stroškov na naš račun. Povzročeno škodo naj plača trikratno! 3h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Dirty old town Podgurka to povej Bavćarju, Janši itd. pa še tem našim lokalnim fensi gan ci jem ki še pridejo na vrsto kmalu ... 3h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni MARKONI DRUGIČ NAMESTO Z VODO POJDITE GASIT Z NAFTO PA VSE ZALITE 3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni butec&butec S prisilnim delom !!! 3h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni alfons Jebem tako državo, ki delavcem jemlje, da lahko lopove in brezdelneže ščiti. 2h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni žurko Kaj so gasilci sploh iskal tam? Bolš če bi šli na pir ta čas! 2h nazaj Oceni be ga Kaj pa poboji Romov v Kanižarici, ali bi to radi, nevedneži. 36m nazaj Oceni Jež be ga - kot kažejo komentarji bi to sodobni neonaciji po vzoru svojega brkatega idola zelo radi ponovili .... Preglej samo prijavljene komentatorje