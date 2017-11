Letošnje turistično leto rekordno

Metlika - Na podlagi zakona o spodbujanju turizma in odloka o krajevni turistični taksi v občini Metlika so ponudniki turističnih zmogljivosti, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, dolžni pobirati turistično takso v imenu in za račun občine, in sicer hkrati s plačilom storitev za prenočevanje, najpozneje pa zadnji dan prenočevanja. V metliški občini je trenutno registriranih 200 ležišč za goste in 100 kampirnih prostorov.

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo svojo dejavnost registrirati pri metliški upravni enoti. V zadnjih letih je bilo v povprečju registriranih okrog 20 nosilcev nastanitvenih zmogljivosti. Sedaj so to hotel, depandansa, po šest kampov in sobodajalcev ter po trije gostinci in kmečki turizmi. Največ nočitev je v hotelu in v kampih, v občini pa opažajo, da se pri starih ponudnikih zmanjšuje število nočitev.

Letos so se prijavili štirje novi ponudniki s kar precej nočitvami. Glede na sončno in vroče poletje je bilo letos še zlasti veliko nočitev v kampih. Število nočitev je namreč močno odvisno prav od poletnih vremenskih razmer in s tem od obiska kampov ob reki Kolpi. Sicer pa se je v zadnjih letih znesek za turistično takso povečal, za kar sta predvsem dva razloga: nekoliko višja taksa in bistveno več nočitev v nastanitvenih objektih. Glede na število nočitev pa je prav letošnje leto – čeprav ga še ni konec – daleč najboljše turistično leto v metliški občini.

Leta 2008 je bilo v metliški občini 8.650 nočitev, turisti pa so plačali za 4.249 evrov turistične takse. Število turistov se je do leta 2012 povečevalo, nato pa se je v naslednjih dveh letih nekoliko zmanjšalo. Leta 2015 se je začelo število gostov, ki so prespali v metliški občini, spet povečevati. Tako je bilo lani 14.764 nočitev, od katerih so iztržili za 11.818 evrov turistične takse.

V letošnjem letu pa je bilo do avgusta turistov že 18.500, plačali pa so 14.788 evrov turistične takse. V metliški občini pa pričakujejo, da bo do konca letošnjega okrog 20.000 nočitev. To pomeni, da bosta prišla letos na vsakega metliškega občana po dva turista in pol, ki sta se oz. se še bosta odločila prenočiti v njihovi občini.

