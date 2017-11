FOTO: Trinajsta sezona bučne nadaljevanke

3.11.2017 | 14:30

Marija in Milan Bračun med junaki svoje bučne zgodbe (Foto: M. L.)

Poldek jih nekam pelje Foto: M. L.)

Zdi se mi, da me opazuje še nekdo. (Foto: M. L.)

Pavlova vas - Marija in Milan Bračun iz Pavlove vasi (pri Pišecah) sta na domačem vrtu naredila zgodbo iz buč. Uporabila sta 505 buč, ki so se z domišljijo in spretnimi rokami Marije in ob pomoči Milana spremenile in razporedile v najrazličnejše živali vseh zemljepisnih širin, gledališke like, kmečke možake in ženice, šolarje in vrsto drugih bitij.

Buče imajo svoje življenje, zato morata Bračunova nekatere v postavitvah tudi zamenjati. S tem nimata težav, saj sta letos pridelala skoraj 700 buč, kar pomeni, da jih je okrog 200 pri roki za morebitno menjavo.

Svojo bučno zgodbo sta Marija in Milan ustvarila že trinajstič. Tudi letos privablja številne obiskovalce od daleč in od blizu.

M. L.

Galerija