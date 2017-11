Razburjeni občani grozijo s protestom

3.11.2017 | 16:00

Sporno križišče. Po novem iz smeri Dolenje Nemške vasi zaradi polne črte vaščani Dolenjega Podboršta ne smejo več zaviti levo domov.

Obvezna smer v desno razburja vaščane, ki nemudoma zahtevajo, da občina znak umakne.

Do njihove vasi pelje most nad hitro cesto H1, ki je v slabem stanju. Zato pričakujejo, da se bo kmalu uredil obljubljen priključek na omenjeno cesto, ki bi rešil vse težave.

Trebnje - Občina Trebnje je pred kratkim v sklopu urejanja industrijske cone, ki se nahaja tik ob Dolenji Nemški vasi, obnovila tudi tamkajšnje križišče. A z novo prometno ureditvijo se predvsem vaščani Dolenjega Podboršta, ki se s stranske priključujejo na regionalno cesto mimo Trima Trebnje, ne strinjajo. Po novem zaradi obvezne smeri ne smejo več zaviti levo proti centru Trebnjega, prav tako iz smeri Dolenja Nemška vas zaradi neprekinjene črte ne smejo več zaviti domov, temveč se morajo peljati do dva kilometra oddaljenega krožnega križišča, kjer lahko varno obrnejo.

»To je navadno skropucalo, kar so naredili iz tega križišča,« so ogorčeni vaščani, ki so bili prepričani, da bo občina tam naredila krožno krožišče. »A ko so narisali črte, smo se samo prijeli za glavo in se začudili,« pravijo. Zaradi nove prometne ureditve, če upoštevajo prometne predpise, so prisiljeni, da delajo dodatne kilometre, kar je za nekoga, ki gre večkrat iz ali v vas, tako pravijo, zelo moteče.

Ko smo nekaj časa opazovali, kako ljudje spoštujejo nov prometni režim, smo ugotovili, da je večina voznikov iz smeri Dolenja Nemška vas kljub polni črti zavila levo proti Dolenjemu Podborštu in s tem kršila prometne predpise. »V prekršku smo petkrat na dan, kajti skoraj nihče se ne drži obvezne smeri ali polne črte,« odkrito povedo vaščani. Nad novo prometno ureditvijo niso navdušeni tudi v bližnjem podjetju Surovina, od koder večkrat na dan odvažajo različne odpadke.

Ogorčeni vaščani še opozarjajo, da je zaradi vage podjetja Surovina problematičen tudi sam priključek na regionalno cesto. »Zato nemudoma zahtevamo, da se znak obvezna smer v desno odstrani, polno črto po sredini cestišča pa naj spremenijo v prekinjeno. Mi se bomo že varno vključili v promet, tako kot smo se do sedaj, zagotovo pa ne bomo delali nepotrebnih dodatnih kilometrov, kot jih moramo po novem,« zahtevajo občani, ki v nasprotnem primeru grozijo s protestom.

Za pojasnilo, zakaj takšna prometna ureditev, smo se obrnili na trebanjsko občino, kjer nam je župan Alojzij Kastelic dejal, da se je glede na ureditev industrijske cone spremenil prometni režim. »Tudi prejšnje stanje ni bilo idealno oziroma je bilo precej sporno. Na tej obremenjeni cesti mimo Trima Trebnje je v zadnjih letih povečal promet in to je ena kvalitetnejša ter bolj varna rešitev,« o spremenjenem prometnem režimu pravi župan, ki poudarja predvsem varnost. Dodaja še, da jim predpisi in standardi o urejanju prometa nalagajo, da zadevo tako uredijo. »Odgovornost je na odgovorni osebi občine, da ustrezno rešimo takšne probleme. Zelo človeško vprašanje pa je, ali varnost ali cona udobja,« izpostavlja Kastelic.

Po besedah župana je občina pri zunanjih prometnih strokovnjakih sicer že naročila dodatno študijo, s katero bi preverili, ali bi lahko trenutno prometni režim v spornem križišču povrnili v prvotno stanje, pri tem pa seveda ne sme trpeti varnost udeležencev v prometu. »Na podlagi podatkov se potem lahko odločimo za umiritev tega ukrepa. Začasno. Dokler ne bo vzpostavljen priključek na H1,« pravi župan.

Da bi že zdavnaj moral biti narejen ta priključek, opozarjajo tudi vaščani, kajti sedaj prečkajo nezavarovano železniško progo, na kateri so se pred leti že zgodile tudi nesreče. Kastelic odgovarja, da pristojne državne institucije že delajo načrte za omenjeni priključek, na katerega bo potrebno počakati še vsaj tri leta. Ob sodelovanju občanov pa bi zadevo lahko še nekoliko pospešili, zaključuje župan.

Besedilo in fotografije: R. N.

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni ne se pustit! Podborštčani - ne dajte se !!! zberte se in magari z grabljami in vilami na cesto! Kot je zapisano v članku je sedanja prometna ureditev zares PRAVO SKRPUCALO. Ureditev je taka, da prav producira prometne prekrške in s tem izrazito povečuje verjetnost nesreč - lahko tudi zelo hudih. Županu povejte, da so krožna krožišča preverjeno bolj varna in propustna, kot pa taka skrpucala , kot je to. Podoben primer je bil pri Lešnici. Priključek na glavno cesto je bil tak, da je prav produciral prometne nesreče. Nesreče so se vrstile ena za drugo. Ena celo s smrtnim izidom. Odgovorni so, kot pokvarjena plošča, ponavljali, da je vse po predpisih. Šele na velik pritisk javnosti so morali to križišče preurediti tako, da ni samo po predpisih, ampak, da je tudi VARNO! Od takrat tam ni bilo niti ene prometne nesreče več. Preglej samo prijavljene komentatorje