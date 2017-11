Delovni nesreči v gozdu, ponesrečenca s helikopterjem prepeljali v klinični center

3.11.2017 | 19:00

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

V gozdu na Čateški gori v trebanjski občini se je danes dopoldne ob 10.48 zgodila delovna nesreča. Kot so sporočili z Regijskega centra za obveščanje, so poškodovano osebo reševalci nujne medicinske pomoči Litija na kraju oskrbeli in predali ekipi Enote helikopterske nujne medicinske pomoči, ki so jo s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Čatež pod Zaplazom so pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanca iz gozda in skupaj s policisti pripravili in zavarovali kraj pristanka helikopterja.

Danes ob 16.13 se je v gozdu pri naselju Svržaki v občini Metlika pri podiranju drevesa poškodoval občan. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Metlika so poškodovano osebo oskrbeli in predali ekipi Enote helikopterske nujne medicinske pomoči, ki so jo s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v UKC Ljubljana.

Zagorelo v gozdu

Nekaj minut čez 14. uro je v Zabukovju pri Sevnici gorela podrast v gozdu. Požar na površini 1000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Sevnica in Zabukovje.

S. G.