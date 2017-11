Dobovčani prekinili zmagovalni niz Krke

3.11.2017 | 21:30

Dobova - Prvoligaši so se po reprezentančnem premoru znova vrnili v stare tirnice. Rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka so uvod v 8. krog odigrali v gosteh pri predzadnje uvrščeni ekipi MRD Dobova, ki je po pravem trilerju v zadnji sekundi tekme prišla do druge zmage v sezoni. Srečanje se je končalo z rezultatom 27:26 ( 16:14).

Kot so sporočili iz MRK Krka, so večji del prvega polčasa ritem igre narekovali domači rokometaši, ki so si dvakrat priigrali štiri gole prednosti (11:7 in 12:8), v drugi polovici prvega dela tekme pa so se jim varovanci trenerja Mirka Skoka v 26. minuti približali na gol zaostanka (12:13). Ob polčasu je bil izid 16:14 za domače, ki so v drugi minuti nadaljevanja podvojili prednost (18:14), a so jih Krkaši dokaj hitro ujeli, V 46. minuti so krkaši prvič na dvoboju po zadetku Leona Raša povedli z 22:21, a se varovanci domačega trenerja Aleksandra Marklja niso predali. Vse do konca tekme so se trdovratno upirali papirnatim favoritom dvoboja in v 58. minuti znova povedli s 26:25. Navkljub izključitvi Mateja Kučiča so končnico odigrali zrelo in preudarno, zmagoviti gol pa je dosegel Adam Seferović.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Dorian Markušić s šestimi in Dominik Smojver s petimi goli, v gostujoči pa Jernej Papež z devetimi ter Grega Okleščen s sedmimi zadetki.

"Cel teden smo se dobro pripravljali na Krko, ki ima zelo dobro mlado ekipo. Igrajo atraktiven, hiter rokomet. Skozi celo tekmo smo poskušali zaustavljati njihovo hitro tranzicijo, kar nam je v veliki meri tudi uspelo in vedeli smo, da bo tekma izredno težka. Na koncu pa je bila sreča na naši strani in po dolgem, sušnem obdobju nam je končno uspelo zmagati v domači dvorani," je bil po tekmi zadovoljen Izidor Hotko.

Kristjan Pršina iz MRK Krka pa je dejal: "Čestitam Dobovi za zmago. Mi smo danes naredili na koncu nekaj ključnih napak prav v delu igre, kjer smo imeli igralca več. Ujeti smo jih uspeli šele v drugi polovici drugega polčasa in kot sem že povedal, nam ni uspelo v zadnjem napadu zaustaviti strela ob že izenačenem rezultatu. Dejstvo je, da je imela ekipa Dobove danes več sreče in je na koncu zasluženo obdržala točke doma."

MRD Dobova: Blaževič, Šepetavc, Dular, Markušić 6 (1), Rožman, Humek, Seferović 4, Mustapić, Rantah, Jazbec 1, Zavodnik 3, Krnc 1, Kučič 2, Smojver 5, Hotko 3, Hrupič 2.

MRKA Krka: Tomič, Brajer, L. Rašo 3 (1), Bevec, Didovič 2, Okleščen 7, Pršina 3, Irman 1, Jakše 1, Udovč, D. Rašo, Papež 9 (3), Matko, Ban, Klobčar.

Novomeščani bodo v naslednjem krogu gostili Koper, ki ga vodi selektor slovenske članske reprezentance Veselin Vujović.

S. G

