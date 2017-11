Nesreča na avtocesti, voznik v bolnico

4.11.2017 | 08:00

Foto: arhiv DL

Sinoči ob 19.44 sta na avtocesti pri Mrtvicah na območju krške občine trčila osebno in tovorno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali in razsvetljevali kraj ter odklopili akumulator. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega voznika osebnega vozila oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Danes ob pol dveh zjutraj so na gradbišču v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu goreli gradbeni odpadki. Ogenj so na površini osmih kvadratnih metrov pogasili gasilci GRC Novo mesto.

J. A.