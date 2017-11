Martinovo je pred vrati; lani 41 smrtnih prometnih nesreč zaradi alkohola

4.11.2017 | 09:00

Ta vikend bodo po naših krajih potekali številni martinovi pohodi. (Foto: J. A., arhiv DL)

Novo mesto - Bliža se martinovo, najpomembnejši praznik vinogradnikov, čas, ko se bo mošt spremenil v vino. Večina martinovih prireditev se bo sicer zvrstila prihodnji vikend, a za vzorec jih imamo tudi že ta konec tedna.

Tako danes poteka 8. martinov pohod po obronkih Semiča, pohodniki so se devetič odpravili tudi po Trški gori, pohod so pripravili v VTD Gadova peč, v Društvu vinogradnikov Veliki Trn (skupaj z Društvom za ohranitev podeželja Veliki Trn), drevi ob 20. pa bodo vinogradniki iz Šentjanža praznovali 20 let delovanja.

Jutri martinov pohod pripravljajo tudi v Žužemberku, blagoslov in pokušina mladih vin pa bo pri cerkvici sv. Jošta pod Lisco.

Slovenija piha 0,0

Ob vsem navedenem pa še opozorilo, da alkohol in volan ne gresta skupaj. Velja omeniti, da se v ponedeljek začenja akcija Slovenija piha 0,0, ko bodo policisti poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov.

Kdor bo napihal 0,0, bo prejel kupon, s katerim si bo lahko na www.nulanula.si prislužil vstopnico za skupni koncert Policijskega orkestra in skupine Tabu, ki bo 28. novembra v Festivalni dvorani v Ljubljani.

Aktivnosti akcije Slovenija piha 0,0 bodo izvajale tudi inšpekcijske službe. Na terenu bodo zdravstveni, delovni in tržni inšpektorji, aktivni pa bodo tudi predstavniki nevladnih organizacij kot so Zavod Vozim, Varna pot in Drogart, so sporočili iz ministrstva za zdravje.

Vsaki tretji smrtni prometni nesreči botruje alkohol

Na slovenskih cestah približno vsaka deseta prometna nesreča nastane kot posledica vožnje pod vplivom alkohola. Alkohol pa botruje celo vsaki tretji smrtni prometni nesreči! V letu 2016 so alkoholizirani udeleženci povzročili 41 smrtnih prometnih nesreč in 1.009 prometnih nesreč s telesnimi poškodbami.

Največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola se sicer zgodi ob koncih tedna, ob petkih in sobotah, ter v poznih nočnih in zgodnjih jutranjih urah, in sicer jih je največ na cestah v naseljih in v njihovi bližini, na regionalnih in lokalnih cestnih povezavah. Najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč pod vplivom alkohola so stari med 24 in 34 let.

J. A.