Ta vikend v Žužemberku praznik potic

4.11.2017 | 10:00

Na razstavi je 55 potic, največ od njih je orehovih. (Foto: J. A., arhiv DL)

Žužemberk - Društvo kmečkih žena Suha krajina Žužemberk je v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije in Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto ta vikend pripravilo četrto društveno razstavo in ocenjevanje potic. Potice bodo na ogled danes in jutri med 9. in 16. uro v prostoru lovskega doma v Žužemberku. Podelitev priznanj in nagrad s kulturnim programom bo jutri ob 14. uri, ko bo tam tudi Tanja Strniša, državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predsednica suhokranjskega društva kmečkih žena Tadeja Lavrič je za Dolenjski list povedala, da so na ocenjevanje letos prejeli 55 potic iz različnih koncev Slovenije, največ iz okolice, nekaj pa tudi iz Bele krajine, pa celo iz Trbovelj so jih pripeljali.

"Večina od njih je orehovih, so pa med njimi tudi čemaževa, špehovke, kokosove, rozinove ... Ocenjevanje je potekalo včeraj in lahko povem, da je kar 19 potic prejelo zlata priznanja, 21 je srebrnih, 13 bronastih, dve potici pa sta dobili priznanje," je še dodala Lavričeva in izpostavila, da je na razstavi mogoče potice tudi kupiti.

J. A.