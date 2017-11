Skoraj enaki tekmi z različnim razpletom

4.11.2017 | 11:15

Foto: I. Vidmar

Trebnje - Osmi krog v prvi moški rokometni ligi je prinesel medsebojna obračuna moštev z našega konca. V Trebnjem so domačini z zadetkom ali dvema prednosti vodili večino srečanja, na koncu pa so imeli Ribničani le za kanček več sreče, da so se lahko veselili zmage z minimalno razliko in trenutnega vodstva na lestvici, ki pa ga bodo, če bodo Koprčani in Mariborčani, ki jih čakata tekmi šele danes, uspešni, izgubili. Vsekakor pa se je z vrha prvenstvene lestvice posloviti Krka, ki ji tudi tokrat ni uspelo zmagati v Dobovi.

Tekma v Trebnjem je bila pred tokrat nabito polno tribuno, na kateri je bilo tudi precej pristašev moštva iz dežele suhe robe, zelo izenačena. Bolje so jo začeli domačini, ki so v šesti minuti z zadetkom Horžena povedli s 5:2, kar je bila najvišja prednost v prvem polčasu. Ribničani so z zadetkom Kovačiča prvič povedli v 25. minuti, ko je bilo 14:13 za Ribnico, a so Skol, Djurdjević in Rozman do polčasa stvari hitro postavili na svoje mesto in Trimo je na odmor odšel z dvema zadetkoma prednosti.

Drugi polčas je bil precej podoben prvemu, le da se je končal v prid Ribničanov. Trebanjci so dolgo vzdrževali prednost enega do dveh zadetkov, v 41. minuti povedli že za štiri (24:20), a jim prednosti ni uspelo ohraniti do konca. Ribničani so v 50. minuti izenačili z zadetkom Henigmana na 26:26, Knavs pa jih je tako zatem popeljal v drugo vodstvo na tekmi. Trebanjci se sicer niso predali, nazadnje pa so izenačili v 55: minuti na 29:29, potem pa je Henigman z dvema zaporednima zadetkoma zapečatil njihovo usodo.

Podobno je potekala tudi tekma v Dobovi, le da gostom iz Novega mesta ni uspelo niti enkrat povesti, je bil pa izid ob polčasu enak kot v Trebnjem - 16:14 za domačine. Dobovčani so že na začetku drugega polčasa povedli za štiri (18:16), a so jih Novomeščani pri dvajseti točki že ujeli in v 46. minuti z dvema zadetkoma Raša prvič na tekmi povedli. Sledila je popolnoma izenačena končnica, ki se je izšla v korist domačega moštva. Pri Dobovčanih sta bila najbolj učinkovita Dorian Markušić s šestimi in Dominik Smojver s petimi goli, v gostujoči pa Jernej Papež z devetimi ter novi reprezentant Grega Okleščen s sedmimi zadetki.

Trimo Trebnje : Riko Ribnica 30:31 (16:14)

Trimo Trebnje: Brana, Urbič, Cvetko 3, Djurdjević 3, Florjančič 1, Horžen 8, Skol 3 (1), Mat. Kotar 6 (3), Sikošek Pelko, Mar. Kotar, Mih. Kotar, Udovič 1, Sašek 2, Pernovšek, Mlakar, Rozman 3.

Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Horvat, Fink, Vujačić 3, Knavs 4, Henigman 8, Skušek 2 (1), Koprivc 2, Pahulje 1, B. Nosan 3, Kovačič 5, Batinič, Setnikar 3, Košmrlj.

Dobova : Krka 27:26 (16:14)

Dobova: Blaževič, Šepetavc, Dular, Markušić 6 (1), Rožman, Humek, Seferović 4, Mustapić, Rantah, Jazbec 1, Zavodnik 3, Krnc 1, Kučič 2, Smojver 5, Hotko 3, Hrupič 2.

Krka: Tomič, Brajer, L. Rašo 3 (1), Bevec, Didovič 2, Okleščen 7, Pršina 3, Irman 1, Jakše 1, Udovč, D. Rašo, Papež 9 (3), Matko, Ban, Klobčar.

Lestvica: 1. Riko Ribnica 11, 2. Krka 10, 3. Urbanscape Loka 10, 4. Koper 2013 10, 5. Maribor Branik 9, 6. Jeruzalem Ormož 7, 7. Dobova 6, 8. Trimo Trebnje 5, 9. LL Grosist Slovan 4, 10. Herz Šmartno 4.

I. Vidmar

