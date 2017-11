Prometna nesreča v Leskovcu pri Krškem; padel s strehe; vino v potoku

4.11.2017 | 18:05

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Danes ob 11.05 sta na Ulici Anke Salmičeve v naselju Leskovec pri Krškem trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, očistili cestišče razlitih motornih tekočin in nudili pomoč delavcem vlečne službe. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Ob 13.40 se je v Krallovi ulici v Novem mestu pri padcu s strehe poškodoval občan. Reševalci nujne medicinske pomoči Novo mesto so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

S helikopterjem v UKC

Ob 14.03 sta posadka helikopterja Slovenske vojske in dežurna ekipa HNMP na Brniku s helikopterjem prepeljala obolelo osebo iz ZD Sevnica v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri reanimaciji in prenosu obolele osebe.

Vino v potoku

Ob 11.57 je v Šmalčji vasi v občini Šentjernej občan opazil modro obarvano površino potoka Kaludar. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej ter policisti so pregledali okolico in ugotovili, da je občan v neposredni bližini potoka pral cisterne vina. Do onesnaženja potoka ni prišlo.

Vklopil se je alarm

Ob 9.09 se je v Šolskem centru v Novem mestu vklopil požarni alarm. Gasilci GRC Novo mesto so po pregledu objekta ugotovili, da njihova intervencija ni potrebna.

J. A.