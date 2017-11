Verižno trčilo 6 vozil, poškodovanih ni bilo

5.11.2017 | 08:45

Včeraj ob 20.15 uri je na avtocesti med izvozoma Novo mesto vzhod in zahod v smeri Ljubljane prišlo do prometne nesreče. Na prehitevalnem pasu je trčilo šest osebnih vozil. V verižnem trčenju ni bilo poškodovanih. V trčenju udeležena vozila so razmaknili gasilci GRC Novo mesto, ki so tudi zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulatorje ter očistili razlite motorne tekočine. O nesreči so bile obveščene vse pristojne službe.

