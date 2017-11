Tokrat bi lahko tudi zmagali

5.11.2017 | 09:30

Martin Kosmina je bil s 24 točkami daleč najbolj učinkovit igralec Krke. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeški odbojkarji so bili sinoči povsem enakovredni kanalskemu Salonitu, ki bi ga ob malo več zbranosti predvsem v zaključku prvega niza lahko tudi premagali, a tudi osvojena točka proti drugouvrščenemu moštvu prve slovenske odbojkarske lige in predvsem precej boljša igra kot na prvih štirih tekmah v sezoni sta dobra popotnica pred nadaljevanjem prvenstva, kjer Krko z izjemo ACH čakajo primerljivi tekmeci, predvsem Črnuče in Gen-I Voley, s katerima se bodo Novomeščani, kot kaže, borili za obstanek v ligi.

Odbojkarji Krke so že v prvem nizu pokazali, da jih tokrat ne bo enostavno premagati, a se jim je po vodstvu s 17:15 sredi niza ustavilo, le nekaj neposrečenih potez pa je bilo dovolj, da so Kanalci povedli. Kar so zamudili v prvem nizu, so nadomestili v drugem, ko so sicer sredi niza znova popustili, a so se ob koncu le zbrali in ob odličnih servisih Klobčarja izenačili.

Tako kot je zaključil drugega je Klobčar začel tudi tretjega in Krko popeljal v vodstvo s 4:0, a sredi niza so nastopile črne minute in ob drugem tehničnem odmoru so gostje že vodili s štirimi točkami prednosti ter pri izdatnem vodstvu vztrajali do konca niza. V četrtem nizu je novomeška vrsta znova zaigrala zbrano in si priborila skrajšani peti niz, ki pa ga je že začela z serijo napak in priložnost za prvo zmago v sezoni je ostala neizkoriščena.

V šestem krogu odbojkarje Krke čaka gostovanje v Kranju pri šestouvrščenem Triglavu.

Krka : Salonit 2:3 (-22, 20, -19, 21, -6)

Krka: Borin, Bregar 16, Dimnič, G. Erpič 12, U. Erpič 4, Klobčar 5, Kosmina 24, Lindič 2, Ožbalt, Pucelj, Renko, Turk 12, Vrhovšek.

Salonit Anhovo: Ilić 2, Česnik 5, Šarić, Jereb 3, Karnel 1, Drobnič 21, Basaneže 9, Kovačič, Čabarkapa 23, Gadnik, Tomić, Vrtovec 11.

Lestvica: 1. ACH Volley 12, 2. Calcit Volley 10, 3. Panvita Pomgrad 10, 4. Salonit Anhovo 10, 5. Hoče 9, 6. Triglav Kranj 9, 7. Maribor 5, 8. Črnuče 4, 9. GEN-I Volley 2, 10. Krka 1.

I. Vidmar

