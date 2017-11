Posredoval helikopter; goreli gradbeni odpadki

5.11.2017 | 09:35

Ilustrativna slika

Ob 14.03 uri sta posadka helikopterja Slovenske vojske in dežurna ekipa HNMP na Brniku s helikopterjem prepeljala obolelo osebo iz ZD Sevnica v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri reanimaciji in prenosu obolele osebe.

Ob 1.29 uri so na gradbišču v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu goreli gradbeni odpadki. Ogenj na površini približno 8 kv. metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto.

M. L.-S.