3. Mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči

5.11.2017 | 10:30

Ilustrativna slika

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Brežice - V prostorih Mladinskega centra Brežice bo v četrtek potekala 3. mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči.

Letošnjo že 3. mednarodno konferenco organizira občina Brežice v sodelovanju z Zdravstvenim domom Brežice, njen cilj pa je tako predstavitev dobrih praks na področju uporabe postopkov oživljanja in načinov ozaveščanja ljudi o pomembnosti poznavanja temeljnih postopkov oživljanja kakor tudi medsebojno spoznavanje odgovornih na področju zaščite, reševanja in pomoči na mednarodni, državni in občinski ravni.

Na konferenci bodo s predstavitvami sodelovali predavatelji iz: Avstrije, Hrvaške, Italije in Slovenije.

M. L.-S.