Vseljiv bo konec leta

5.11.2017 | 12:00

Nov blok ob Rinži v Kočevju bo vseljiv konec leta. (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Že od septembra so na prodaj eno-, dvo- in trosobna stanovanja v novem bloku ob Rinži v Kočevju.

Blok gradi finančna in trgovska družba Global-Finance iz Ljubljane, katere lastnika z enakim deležem sta Kras, Mesnopredelovana industrija, d.o.o. in družba za nepremičninske rešitve Finance-Realiteta, d.o.o., in je prvi izmed štirih večstanovanjskih objektov, ki jih nameravajo zgraditi na dva tisoč kv. metrov velikem zemljišču na Roški cesti 6 v Kočevju, kjer je včasih stala klavnica družbe MKG. V novem bloku med zapornicami na Rinži in Kmečkim trgom je 20 stanovanj, vseljiva pa bodo koncem letošnjega leta.

M. L.-S.