Drugi TEDxKrško

5.11.2017 | 14:20

Foto: arhiv organizatorja

Krško - Ekipa mladih in nadobudnih Posavcev je tudi letos združila moči in bo po večmesečnih sestankih, vajah z govorci in promocijskih akcijah pripravila 18. novembra že drugi dogodek TEDxKrško. Dogodek bo potekal v Kulturnem domu Krško, na njem pa bo letos o (ne)vidnih idejah, vrednih širjenja spregovorilo 6 govorcev. Svoje ideje, za katere menijo, da so vredne, da jih delijo z drugimi, bodo obiskovalcem predstavile tri Posavke in trije Posavci.

Ena izmed vizij članov ekipe TEDxKrško, ki bodo letos že drugič zapovrstjo organizirali ta dogodek, je tudi ohranjanje znanja kot vrednote in približevanje neformalnega načina izobraževanja Posavcem. Za obiskovalce bodo zato tudi letos vstopnice brezplačne in so preko spletnega sistema Olaii na voljo že od 29. oktobra.

M. L.-S.