Na Krki opazili peno, vzroka niso ugotovili

5.11.2017 | 18:30

Ilustrativna slika

Danes ob 9.40 uri so v bližini Foersterjeve ulice ob Zupančičevem sprehajališču v Novem mestu opazili peno na gladini reke Krke. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali strugo reke Krke do Soteske, vendar vzroka niso ugotovili. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ izvod Vinomer.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri od 11:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Opozorilo vremenoslovcev

Po podatkih Agencije za okolje RS se od sredine noči na ponedeljek do ponedeljka zvečer pričakujejo predvsem v južni in zahodni Sloveniji obilne padavine. Ob nalivih bo padlo od 50 do 80 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno lahko tudi več. Ob tem lahko narastejo nekatere manjše reke in hudourniki.

M. L.-S.