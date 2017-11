Pri obrezovanju padel z drevesa

5.11.2017 | 18:55

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Danes ob 11.35 uri je v naselju Dolenji Boštanj, občina Sevnica, pri obrezovanju z drevesa padel občan in se poškodoval. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanca oskrbeli na kraju in ga prepeljali v SB Celje.

Ob Savi našel granato in strelivo

Ob 7.23 uri je v naselju Blanca, občina Sevnica, občan ob reki Savi našel topovsko granato kalibra 75 mm in pet kosov pehotnega streliva italijanske izdelave, ostanek iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in uskladiščila do uničenja.

M. L.-S.