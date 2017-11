Drugi najtežji poraz Krškega na tekmah z Mariborom

5.11.2017 | 19:00

Marcos Tavares je imel sinoči v Krškem svoj večer. (Foto: Drago Wernig/M24)

Krško - Kar 1500 gledalcev se je ob tokratnem gostovanju državnih prvakov zbralo na tribuni stadiona Matije Gubca v Krškem, večina pa je prizorišče po poldrugi uri nogometne predstave zapuščala bolj kot ne precej slabe volje, saj so nogometaši iz štajerske prestolnice pošteno s kar petimi žogami napolnili mrežo domačega vratarja Marka Zalokarja, medtem ko je na drugi strani ostal mariborski vratar Jasmin Handanović nepremagan.

Tekma je bila odločena ekspresno, v vsega osmih minutah. Za prvi šok v vrstah domačega moštva je že v peti minuti poskrbel nekdanji brazilski mladinski reprezentant Marcos Tavares, ki je z roba kazenskega prostora prvič premagal Zalokarja, drugič pa že šest minut kasneje, ko je dobro izkoristil podajo Vilerja z leve strani, in žogo z glavo odbil v nebranjeni del okvirja vrat. Dve minuti kasneje je po podaji iz kota z desne strani z glavo zadel še Aleksandar Rajčević in upov na ugoden izid praktično ni bilo več. V drugem polčasu je Tavares že po štirih minutah igre poskrbel za tako imenovani hat-trick, končni izid pa je osem minut pred koncem rednega dela srečanja s svojim drugim zadetkom določil Rajčević.

Krčanom tako tudi v devetem poskusu ni uspelo premagati Mariborčanov, do sedaj pa se lahko pohvalijo zgolj z enim remijem, ki so ga dosegli letos aprila na zadnji tekmi med tema dvema tekmecema v Krškem. Težji poraz v dvoboju z Mariborom so Krčani doživeli le še decembra pred dvema letoma, ko se je tekma v Mariboru končala s 6:0 za Maribor. Ko sta se v letošnji sezoni Maribor in Krško srečala prvič, so se morali Mariborčani na svojem igrišču pošteno potruditi, da so s 3:2 ugnali Posavce, tako da jih tokrat nedvomno niso vzeli zlahka.

V 16. krogu Krčane v nedeljo, 19. novembra, čaka gostovanje v Domžalah. Konec avgusta so Krčani na domači zelenici Domžalčane premagali s 4:2, a trenutno krška enajsterica ni v taki formi, kot je bila tedaj. Na zadnjih štirih tekmah je Krško osvojilo le eno točko, pa še to z odrešilnim zadetkom Ejupa v sodnikovem podaljšku tekme z zadnjeuvrščenim Ankaranom, izgubilo pa je tudi s predzadnjeuvrščenim kranjskim Triglavom. Tako bi bila morebitna zmaga v Domžalah veliko presenečenje, a presenečenja se v športu, še posebej pa v nogometu, zgodijo velikokrat.

Krško : Maribor 0:5 (0:3)

Strelca: 0:1 Tavares (5.), 0:2 Tavares (11.), 0:3 Rajčević (13.), 0:4 Tavares (49.), 0:5 Rajčević (82.).

Krško: Zalokar, Jakolič, Krajcer, Ejup, Šturm, Jurina (od 88. Dušak), Jovanović (od 64. Kovačič), Balić, Mujan, Mandić (od 71. Batrović), Škrbić.

Maribor: Handanović, Palčič, Rajčević, Billong (od 68. Uskoković), Viler, Vrhovec, Kabha (od 66. Pihler), Hotić, Vršič (od 81. Ahemdi), Mešanović, Tavares.

Lestvica: 1. Olimpija 37, 2. Maribor 37, 3. Rudar Velenje 23, 4. Domžale 22, 5. Gorica 22, 6. Celje 18, 7. Krško 16, 8. Aluminij 13, 9. Triglav Kranj 11, 10. Ankaran Hrvatini 7.

