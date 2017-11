Košarkarji Krke zdrsnili na dno lestvice

5.11.2017 | 20:00

Maj Kovačevič (desno) je bil s 16 točkami najboljši strelec Krke, ki jo s trojko sredi zadnje četrtine približal tekmecem na štiri točke zaostanka in tako vzbudil upanje na zmago, ki pa je ni dočakal. (Foto: I. Vidmar/arhiv DL)

Novo mesto - Sliši se neverjetno - košarkarji novomeške Krke so po štirih odigranih krogih prve slovenske košarkarske lige na zadnjem mestu prvenstvene lestvice. Sinoči so v legendarni Hali Tivoli s 70:79 izgubili z Ilirijo, ki jo vodi Saša Dončić, nekdanji košarkar Krke in oče čudežnega dečka evropske košarke Luke Dončića.

Tekma se je za Novomeščane že začela slabo, saj so Ljubljančani po dveh minutah igre vodili že z 8:0, sredi prve četrtine pa z 20:9. V drugi četrtini so se Novomeščani sicer vrnili v igro in s košem Marka Jošila v 15. minuti izenačili na 33:33, a pet minut kasneje so se Ljubljančani znova vrnili na dvomestno prednost ter zadnjo četrtino začeli s petnajstimi točkami prednosti. Pet minut pred koncem srečanja je po trojki Maja Kovačeviča, s 16 točkami najboljšega strelca Krke, ki je prednost tekmecev zmanjšal na vsega štiri točke, zasijalo upanje, a so domači košarkarji ohranili zbranost in tekmo zaključil v svoj prid.

Košarkarji Krke v slovenski košarkarski ligi tako ostajajo pri eni sami zmagi, slabša koš-razlika od tekmecev, ki imajo prav tako le eno zmago (Hopsi, Zlatorog in Helios), pa jih uvršča na zadnje mesto. Priložnost, da se povzpnejo višje, bodo imeli novomeški košarkarji že na Martinovo soboto, ko se bodo znova v gosteh pomerili s šestouvrščenim Šentjurjem.

Ilirija : Krka 79:70 (26:21, 50:39, 70:55)

Ilirija: Vončina 9 (1:1), Šiško 25, Modrić 6, Germ 9, Mladenovski 9 (3:3), Ružič 2, Rodič 3, Čučovič 7 (1:2), Cvetkovič 2, Hukić 7 (1:2).

Krka: Bratož 6 (4:4), Dimec 5 (1:2), Jošilo 4 (2:2), Cinac 11, Fifolt 9 (3:4), Marinelli 9 (1:2), Kovačevič 16, Đapa 10 (1:2).

Lestvica: 1. Petrol Olimpija 7, 2. Sixt Primorska 7, 3. Rogaška 7, 4. Šenčur Ggd 7, 5. Ilirija 6, 6. Šentjur 6, 7. Hopsi Polzela 5, 8. Zlatorog Laško 5, 9. Helios Suns 5, 10. Krka 4.

I. Vidmar