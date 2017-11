Štirje poškodovani na AC

6.11.2017 | 07:00

Včeraj ob 17.47 sta na avtocestnem odseku Obrežje – Čatež ob Savi, občina Brežice, trčili osebno in kombinirano vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz osebnega vozila, nudili prvo pomoč poškodovanim osebam in pomoč udeleženim v nesreči. Reševalci NMP Brežice in Krško so tri poškodovane osebe oskrbeli na kraju in jih prepeljali v UC Brežice.

Davi ob 6.00 pa so poročali o prometni nesreči pri Peklu pri Trebnjem. Podrobnosti še niso znane.

Ob 22.32 je v naselju Lukovec v občini Sevnica, gasilec PGD Sevnica s tehničnim posegom odprl vrata na stanovanjskem objektu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ izvod Vinomer.

Ndzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11.30 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.