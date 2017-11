Smučarski zanesenjaki z dolgoročnimi cilji in jasno vizijo glede smučišča Gače

Novo mesto, Črmošnjice - Smučišče Gače so po tem, ko se je letos vrnilo v roke semiške Iskre, najeli domači smučarski zanesenjaki, ki so ustanovili podjetje Gače. Njegov direktor je Borut Koprivnik, med drugim lastnik novomeškega smučarskega servisa, ki ne skriva ambicij in načrtov za to priljubljeno in edino dolenjsko - belokranjsko smučišče.

Kot smo že poročali, podjetju Smuk kljub dobri nameri in velikim načrtom o postopnem razvoju Turističnega centra Gače do 30. junija ni uspelo poravnati prvega obroka kupnine za objekte in naprave na smučišču, zaradi česar je kupoprodajna pogodba prenehala veljati in so ostali v lasti prodajalke, podjetja Iskra.Toda skupina oseb je pripravila vizijo razvoja turističnega centra do leta 2022, podpisali so najemno - odkupno pogodbo in kot je povedal Koprivnik, so prvi obrok že poravnali, do konca leta 2019 jih čakajo še trije. Po zadnjem pa bodo za simbolni dodatni evro opremo in naprave, ki jih imajo zdaj v najemu, odkupili.

Smučišče bodo letos usposobili do lanske ravni, večje naložbe pa jih čakajo že prihodnje leto, ko bodo v zasneževanje vložili približno 200.000 evrov, pri čemer računajo tudi na razpisni denar.

Kot je znano, zaradi dokaj nizke nadmorske višine med 700 in 965 metri smučišče nad Črmošnjicami kljub umetnemu zasneževanju pogosto pestijo zelene zime s pomanjkanjem snega. Po poročanju STA nameravajo novi lastniki med drugim namestiti dodatnih 20 zasneževalnih žiraf, ki jim bodo ob zdajšnjih dveh tovrstnih napravah in osmih snežnih topih ter nabavi močnejše vodne črpalke konec leta 2019 omogočile hkratno zasneževanje obeh smučarskih prog na Gačah. Navedeno naj bi jih stalo dodatnih 100.000 evrov. Če se bo vse izteklo, kot predvidevajo, pa bi lahko prihodnje leto usposobili tudi sedežnico, za kar bi potrebovali še dodatnih 30.000 evrov.

Po besedah semiške županje Polone Kambič bo svoj delež pri reševanju smučišča primaknilo tudi 15 dolenjsko-belokranjskih občin, ki so podpisale posebno pismo o podpori programu Jugovzhodna Slovenija smuča in novoustanovljeni družbi. S tem pa so se obvezale, da bodo v lastnih proračunih zagotovile denar za nakup tamkajšnjih smučarskih vozovnic.

Šestnajst občin JV regije je sicer za zagon smučišča na Gačah že lani skupno prispevalo okoli 70 tisoč evrov, semiška pa je za 100 tisoč evrov (brez DDV) od Iskre odkupila dve transformatorski postaji na Gačah in vodovodno infrastrukturo v Srednji vasi in na Gačah. Tokratna pomoč bo v obliki nakupa smučarskih vozovnic v skupni vrednosti 50 tisoč evrov letno (brez DDV), ki jih bodo občine namenile za smučarske programe v svojih vzgojno-izobraževalnih zavodih, kar v petih letih pomeni 250 tisoč evrov. Ključ za razdelitev po posamezni občini je bilo število osnovnošolcev v občini, in sicer bi tako največji vložek, dobrih 15 tisočakov (brez DDV), prispevala Mestna občina Novo mesto, dobrih 5.600 evrov občina Kočevje, 5.250 občina Črnomelj, nekaj manj kot 5.000 občina Trebnje, slabih 2.790 občina Šentjernej itd.

Čez dve leti naj bi na Gačah zaživel tudi poletni turizem, pri čemer novi lastniki stavijo na ureditev gorskih kolesarskih in pohodniških poti, leto kasneje pa naj bi uredili tudi zimsko nočno smuko, je še napovedal Koprivnik.

