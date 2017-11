Po štirih urah in devetih dvobojih Krka do novih treh točk

6.11.2017 | 10:10

V NTK Krka so ponosni tudi na Aleksandro Vovk - z razlogom. (Foto: Danilo Kesić)

Peter Hribar je v Mengšu z zanesljivo igro premagal vse tri nasprotnike in s pomočjo Cvetka in Novaka je NTK Krka dosegla peto zaporedno zmago. (Foto: NTK Krka)

Tilen Cvetko (Foto: arhiv NTK Krka)

Mengeš, Novo mesto - V prvi slovenski namiznoteniški ligi letos še ni bilo tako dolgega dvoboja, sporočajo iz Namiznoteniškega kluba Krka. Tekma petega kola med domačim Mengšem in vodilno Krko se je namreč začela ob 17. uri in končala štiri ure kasneje, terjala pa je kar devet dvobojev.

Tilen Novak (Foto: arhiv NTK Krka)

Tri pomembne točke h končni zmagi je prispeval Peter Hribar, Tilen Novak in Tilen Cvetko sta tokrat igrala nekoliko slabše, a še vedno dovolj dobro za tesno zmago. K slavju Krke sta prispevala vsak po eno.

Čez teden dni se znova obeta zanimiv dvoboj. V šestem kolu v Drgančevje prihaja ekipa NTK Sobota, ki jo vodi eden starejših igralcev v ligi. Veteran Bojan Pavič bo vsekakor trd oreh in prav zanimivo bo gledati boje izkušenega veterana z novomeškimi mladci, še dodajajo v novomeškem klubu.

Tudi iz Mute s številnimi pokali

Novomeščani so včeraj nastopili še na prvem letošnjem TOP turnirju za člane in članice, ki ga je pripravil NTK Muta. Od šestih možnih pokalov so kar štirje pripadli NTK Krka. Zmago je slavil Peter Hribar, drugo mesto je pripadlo Tilnu Novaku, Tretje pa Tilnu Cvetku. Med članicami se je izkazala Aleksandra Vovk. Z enim samim porazom (proti Ani Tofant) je pristala na drugem mestu.

S. G.