Otrok s kolesom direktno na cesto in v avto; trije so se poškodovali pri delu

6.11.2017 | 12:05

Ilustrativna fotografija (Foto: S. G., arhiv DL)

Trebanjske policiste so v petek popoldne obvestili o prometni nesreči v naselju Občine. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je otrok s kolesom z dvorišča stanovanjske hiše zapeljal na regionalno cesto in trčil v avtomobil 36-letne voznice, ki je vozilo uspela pravočasno ustaviti in preprečiti hujšo nesrečo. Otrok, ki med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade, se je pri padcu lažje poškodoval.

Na moškega padlo drevo

V gozdu pri kraju Svržaki na območju Metlike se je v petek popoldne zgodila nesreča pri delu. Na 37-letnega moškega se je med sečnjo podrlo eno izmed dreves in ga hudo poškodovalo. Poškodovanega moškega so s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana.

Eden padel s sedmih metrov, drugi s petih

V Krškem se je prav tako v petek pri delu huje poškodoval 40-letni delavec. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da se je med opravljanjem rušilnih del v stavbi na delavca zrušil strop, moški pa je padel z višine sedmih metrov. Hudo poškodovanega državljana Bosne in Hercegovine so reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico.

Novomeški policisti so bili o nesreči pri delu v Novem mestu obveščeni v soboto popoldne. Ugotovili so, da se je 55-letni moški poškodoval pri popravilu strehe na objektu. Pri menjavi kritine naj bi se ena izmed plošč zlomila, moški pa je padel z višine petih metrov in se hudo poškodoval.

Policisti bodo po zaključenih preiskavah o okoliščinah navedenih nesreč pri delu seznanili pristojno tožilstvo.

Odnesel motorne žage

Iz odklenjenega gospodarskega objekta v okolici Trebnjega je med četrtkom in petkom nekdo odnesel tri motorne žage. Lastnika je oškodoval za 1.000 evrov.

Ob orodje

V Slovenski vasi je v noči na petek neznanec vlomil v delavnico ob stanovanjski hiši in vzel dve motorni žagi, električno ročno orodje ter dve posodi z gorivom. Škode je za okoli 2.500 evrov.

Izginil denar

V Straži je v soboto popoldne nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel denar. Lastnika je oškodoval za 600 evrov.

Odnesel nakit

V kraju Hrvaški Brod je včeraj neznanec skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo in vzel zlat nakit. Škode je za okoli 3.000 evrov.

Vlomil v avto

Na parkirnem prostoru pokopališča v Srebrničah v Novem mestu je sinoči neznanec vlomil v osebni avtomobil in jo popihal s torbico z dokumenti, bančnimi karticami in mobilnim telefonom. Lastnico je oškodoval za 1.000 evrov.

Dobila ga je

S PU Ljubljana pa so sporočili, da so bili v petek okoli 20.30 ure obveščeni o vlomu v hišo v naselju Žalna pri Grosupljem. Z zbranimi obvestili in ogledom kraja dejanja so policisti ugotovili, da je neznani storilec prišel v hišo tako, da je splezal na nadstrešek ob hiši in nato vlomil skozi okno kopalnice v prvem nadstropju. Pregledal je prostore in odtujili nekaj nakita, pri tem pa ga je zalotila oškodovanka. Policisti so takoj ob prijavi opravili pregled terena, vendar nepridiprava niso izsledili. Možje postave nadaljujejo s preiskavo

Zasegi so mu štirikolesnik

Med kontrolo prometa na cesti med Šentjernejem in Zameškim so policisti v soboto popoldne ustavili voznika štirikolesnika, ki med vožnjo ni uporabljal varnostne čelade. Med postopkom so ugotovili, da mladoletni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan štirikolesnik. Vozilo so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nezakonito v Sovenijo

Metliški policisti so v soboto dopoldne izsledili in prijeli štiri državljane Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo preko mostu čez reko Kolpo v Rosalnicah.

Brežiški policisti so včeraj v Slovenski vasi prijeli državljana Afganistana in državljana Pakistana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

