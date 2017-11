Tudi z ogledom mednarodno nagrajene Bičkove Družine lahko pomagate družini Rajk

Novo mesto, Dolenjske Toplice - Iz Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto so nas obvestili, da se pridružujejo humanitarni akciji za pomoč družini Rajk iz Podhoste pri Dolenjskih Toplicah, katere zgodbo je v filmu Družina prikazal tudi novomeški režiser Rok Biček.

Na OZRK Novo mesto so se povezali z Rokom Bičkom, novinarko Alenko Sivka, ki je o družini Rajk pisala v reviji Zarja, občino Dolenjske Toplice, Gimnazijo Novo mesto, CSD Novo mesto in drugimi organizacijami ter sprožili obsežno humanitarno akcijo, s katero bi družini pomagali obnoviti hišo in ji zagotoviti psiho-socialno pomoč.

Kot so sporočili, bodo sredstva zbirali s prispevki od predvajanja filma Družina, z zbiranjem prostovoljnih prispevkov v času predvajanja filma, z dobrodelnim koncertom Gimnazije Novo mesto, z licitacijo likovnih del, s prispevki posameznikov, podjetij, društev, organizacij... Še posebej so dobrodošli podarjeni gradbeni in drugi material za obnovo, obrtniške storitve, strokovno znanje za nadzor in vodenje gradbenih del, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Življenje pretresljivejše od filma

Družina Rajk iz Podhoste pri Dolenjskih Toplicah je zaradi svoje drugačnosti posebna družina. Mama Alenka, pokojni oče Boris in sin Mitja so posebni, sin Matej bi lahko živel normalno življenje, če ga odraščanje v drugačni družini ne bi zaznamovalo in izločilo. Družina živi v več kot 200 let stari hiši, ki nezadržno propada. Režiser Rok Biček je družino spremljal, snemal in ji pomagal skoraj 10 let. Tako je nastal impresiven in vznemirljiv dokumentarni film Družina, nagrajen v Locarnu in Portorožu.

Lastniki hiše so vsi trije Rajkovi. Alenka je invalidska upokojenka, Mitja obiskuje VDC v Novem mestu, Matej že nekaj mesecev dela v TPV na Suhorju. Hiša je potrebna celovite obnove, a si je s svojimi prihodki ne morejo privoščiti. Z denarjem od filma in kreditom so zamenjali streho, za vse ostalo je zmanjkalo denarja. Hiša ni vzdrževana, tlaki, zidovi, vodovodna in električna napeljava so v razsulu, prav tako oprema. Tudi centralna kurjava ni priključena, čeprav so cevi napeljane in v kleti postavljena nova peč. Videti je, da si družina prizadeva za boljše življenjske pogoje, a je celovita obnova, ocenjena na 41.657,18 evrov, zanje prevelik zalogaj.

"Z akcijo želimo pokazati, da pot do sprememb v družbi vodi preko večje občutljivosti za ljudi v stiski, hkrati opozarjamo na posebnosti drugačnih družin, ki za normalno življenje potrebujejo več družbene podpore in solidarnosti," še dodajajo na OZRK Novo mesto, na čigar spletni strani boste lahko spremljali tudi nove informacije v zvezi z akcijo.

Prav rada bom pomagala,če bom le mogla. Samo dajem pripombo ; streho so res prekrili,pa z rabljeno opeko in tudi letev in tramov niso zamenjali. To ne bo dobro in za to gotovo ni bil potreben kredit. Srečno družina Rajk in hvala vsem , ki pomagate.