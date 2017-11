Zaradi prenove ceste spremenjen prometni režim

6.11.2017 | 14:05

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Orehovica - Iz občine Šentjernej obveščajo, da se začenja rekonstrukcija lokalne ceste v Orehovici, in sicer iz smeri Cerovega Loga od mostu čez potok Pendirjevka do križišča za Gorenjo Staro vas ter v smeri Gorenje Stare vasi do odcepa za Zapuže. V času trajanja del bo zaradi lažje in hitrejše izvedbe za ta odsek ceste veljala popolna zapora, in sicer od 2.11.2017 do predvidoma 30.11.2017.

Občanom, ki uporabljajo to cesto za pot proti Novem mestu ali Šentjerneju, predlagajo, da v času del uporabljate cesto Cerov Log – Uštras – Hrastje ali Gorenje Vrhpolje – Gorenja Stara vas ali Šmarje – Šentjernej.