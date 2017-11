Mladi pred novimi podjetniškimi izzivi

6.11.2017 | 14:40

Foto: Razvojni center Novo mesto

Novo mesto - Razvojni center Novo mesto v sodelovanju z dolenjskimi osnovnimi in srednjimi šolami organizira že tretji Podjetniški izziv Dolenjske. Podjetje Mikrografija d. o. o. bo za mlade pripravilo podjetniški izziv, s katerim se srečujejo pri svojem poslovanju. Izziv bo tokrat bolj tehnične narave. Ekipe mladih bodo v času od 7. do 28. novembra preko krožkov in ostalih oblik aktivnosti ob pomoči mentorjev, izziv obdelale in svoje inovativne rešitve tudi predstavile podjetju.

Kot so sporočili iz Razvojnega centra Novo mesto, je cilj programa povezovanje šolskega sistema z gospodarskimi družbami ter prenos idej, izkušenj in znanja. "Podjetniški izzivi Dolenjske s svojim izvirnim načinom dela pripomorejo k vzgoji podjetnih, izvirnih, samostojnih in ustvarjalnih ljudi, ki si bodo sposobni sami ustvariti delovno mesto ali pa bodo zadovoljili zahtevne kompetentne potrebe trga dela in visoko razvitega regijskega gospodarstva," so prepričani na Razvojnem centru Novo mesto.

Program izvajajo že tretjič zapored. V prvem Podjetniškem izzivu Dolenjske je izziv podala turistična agencija Kompas d. o. o., v drugem pa občina Šentjernej. Kar je še posebej spodbudno, je to, da imajo mladi ideje možnost razvijati tudi v naprej. Podjetniški izzivi se namreč povezujejo tudi z ostalimi podjetniškimi programi Razvojnega centra (npr. Podjetniški inkubator Podbreznik, Startup vikendi, Štipendijska shema…), ki nadgrajujejo razvoj podjetniških kompetenc mladih.

Kot v preteklih izvedbah Podjetniških izzivov, bodo tudi tokrat z ekipami mladih na šolah delali mentorji ter učitelji, ki imajo bogate izkušnje pri izvedbi tovrstnih aktivnosti, saj so že sodelovali pri različnih projektih, nekateri pa so se udeležili tudi učiteljskih vikendov podjetnosti Javne agencije SPIRIT. Vsaka ekipa bo v sklopu svoje poslovne rešitve pripravila 3 ključne elemente: poslovni model, prototip (skica, video, izdelek iz kartona ipd.), ter nekaj minutno predstavitev rešitve.

Tretji Podjetniški izziv Dolenjske se bo v torek ob 14.30 začel na Osnovni šoli Drska. V tokratnem izzivu sodeluje 9 šol, srednje šole (Gimnazija Novo mesto, Ekonomska šola Novo mesto, GRM – Center biotehnike in turizma Novo mesto, Šolski center Novo mesto) ter osnovne šole (OŠ Center, OŠ Drska, OŠ Šentjernej, OŠ Dolenjske Toplice in OŠ Frana Metelka Škocjan). Zaključni dogodek tretjega Podjetniškega izziva Dolenjske, kjer bodo mladi svoje inovacije predstavili pred komisijo uspešnih poslovnežev, pa bo 28. novembra na eni izmed gostujočih šol.

S. G, Foto: Razvojni center NM