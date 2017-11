Delovni uspehi in misli na rekreacijo

6.11.2017 | 16:20

Sevniški župan Srečko Ocvirk (Foto: M. L.)

Član predsedstva slovenske kolesarske mreže Andrej Zalokar (Foto: M. L.)

Konferenco je povezovala predstavnica občine Tanja Žibert. (Foto: M. L.)

Sevnica - V sevniški občini so glede na to, koliko denarja ima na voljo ta lokalna skupnost, lahko zadovoljni z uresničevanjem načrtovanih letošnjih naložb. To je ena od ocen, s katero je ob prazniku občine Sevnica župan Srečko Ocvirk nastopil na svoji današnji novinarski konferenci v Trškem dvorcu v Sevnici.

Številne in zelo pomembne so naložbe v ceste. Od državnih cestnih naložb je za občino posebno pomembna obnova nadvoza nad železnico v Šmarju. V Sevnici pa občina in krajevna skupnost Sevnica med drugim urejata ploščad s spomenikom na Trgu svobode.

Za kakovost življenja občanov je, kot je poudaril župan, ključnega pomena gospodarski razvoj. Občina ga podpira tudi s spodbudnim prostorskim načrtovanjem in proračunskim financiranjem.Poleg tega podeljujejo štipendije, v minulem šolskem letu so jih podelili deset na različnih izobraževalnih področjih in stopnjah.

Turizem postaja vse pomembnejša dejavnost, eno od najhitreje razvijajočih se področij turizma pa je kolesarstvo. Temu namenjajo tudi mednarodno konferenco o kolesarjenju v porečju Save. Kot je na novinarski konferenci povedal član predsedstva slovenske kolesarske mreže Andrej Zalokar, bo poseben dogodek organiziran 23. novembra na gradu Sevnica.

Ob sevniškem občinskem prazniku se bo, kot je povedala Tanja Žibert, v občini zvrstilo blizu 70 dogodkov v organizaciji občine, ki jih organizirajo krajevne skupnosti, podjetja in ustanove, društva in posamezniki. Med dogodki so odprtja naložb, kulturni, športni in turistični dogodki, praznovanja obletnic ustanov in društev, dnevi odprtih in tudi dogodki z dobrodelno in izobraževalno noto.

M. L.