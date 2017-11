Cesto čez Krko bodo prenovili

6.11.2017 | 19:00

Foto: Gašper Stopar

Krka - Krška dolina, s Krško jamo in izvirom reke Krke, je ena izmed biserov turizma v občini Ivančna Gorica. Po besedah župana Dušana Strnada se turistični obisk povečuje, temu pa je potrebno slediti tudi z infrastrukturo.

Ozka in dotrajana lokalna cesta, ki povezuje krajevno središče Krke in vas Gradiček, je v tem trenutku v rekonstrukciji, v kratkem pa se predvideva še nekaj drugih investicij v turistično infrastrukturo. Gre za slab kilometer dolg cestni odsek, od krške cerkve do mostička izvira potoka Poltarica, katerega bo izbrani izvajalec do konca letošnjega leta celovito obnovil in razširil. S tem se bo še dodatno izboljšala prometna varnost ob porastu števila dnevnih obiskovalcev.

Zaradi obnove bo odsek v celoti zaprt, obvoz pa bo urejen preko vasi Trebnja Gorica, so še sporočili iz občine Ivančna Gorica.

S. G. , Foto: Gašper Stopar

