Na območju PU Novo mesto preiskava zaradi ponarejanja poslovnih listin

6.11.2017 | 17:15

Ilustrativna fotografija (Foto; arhiv D)

Novo mesto - Kriminalisti in policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto po nalogu pristojnega sodišča danes preiskujejo več stanovanjskih in poslovnih prostorov ter vozil na svojem območju. Omenjena preiskava med drugim poteka zaradi utemeljevanja sumov storitve uradno pregonljivih kaznivih dejanj overitev lažne vsebine in ponarejanja listin.

Na PU Novo mesto so za STA povedali, da preiskava poleg utemeljevanja suma lažnega overjanja obsega še ponarejanje ali uničenje poslovnih listin, za navedeno pa sumijo več posameznikov in eno pravno osebo.

Preiskujejo na šestih mestih. V preiskavo je vključenih 33 kriminalistov in policistov. Med hišnimi preiskavami so enemu posamezniku vzeli prostost, predkazenski postopek pa usmerja okrožno državno tožilstvo v Krškem, so še povedali na novomeški PU.