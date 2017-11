Eden z avtom na streho, drug v Krko; požarni alarm na Šolskem centru

6.11.2017 | 20:10

Ilustrativna fotografija

Davi ob 6. uri se je na cesti pri naselju Pekel v občini Trebnje osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, postavili osebno vozilo nazaj na kolesa, odklopili akumulator in očistili cestišče razlitih motornih tekočin. Reševalci trebanjskega zdravstvenega doma pa so poškodovanca oskrbeli na kraju nesreče.

Nekaj minut pred 9. uro zjutraj pa je v Šmihelu prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili, lažje pa so se pri tem poškodovale tri osebe, katere so reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto odpeljali v bližnjo bolnišnico. Novomeški gasilci so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorja, do prihoda policistov usmerjali promet, razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom in očistili cestišče.

Ob 9.53 je na Otočcu voznik z osebnim vozilom prebil ograjo na mostu in zapeljal v reko Krko. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, izvlekli vozilo iz vode in odklopili akumulator. V nesreči ni bil nihče poškodovan.

Zagorelo v kuhinji, na Šolskem centru pa na srečo le lažni alarm

Z Regijskega centra za obveščanje Novo mesto so nas obvestili tudi o požaru, do katerega je ob 11.42 prišlo v Vavti vasi. Zagorelo je v manjši kuhinji nekdanjega objekta Lestra. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Vavta vas in PGD Dolenja Straža so požar pogasili in prostor pregledali s termo kamero. Uničene kuhinjske elemente so odstranili iz prostora.

Ob 15.uri pa se je v Šolskem centru Novo mesto sprožil požarni alarm. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali prostore in ugotovili, da ni nevarnosti.

Podrto drevo oviralo promet

Iz brežiškega regijskega centra za obveščanje pa so sporočili, da se je ob 15.50 v naselju Brezovica v Podbočju na občinsko cesto podrlo drevo. Oviro je s ceste odstranil dežurni delavec krškega Kostaka.

S. G.