Občina Ivančna Gorica sofinancira sterilizacijo mačk in kastracijo mačkov

7.11.2017 | 09:00

Za sterilizacijo mačke bodo lastniki sami plačali 25 evrov, za kastracijo mačka pa 10 evrov manj. (Foto: J. A.)

Ivančna Gorica - Občina Ivančna Gorica se je v sodelovanju z Veterino Dobro - Grosuplje (ambulanto v Ivančni Gorici, Ljubljanska cesta 2, Ivančna Gorica) lotila reševanja problema, ki ga predstavljajo zapuščene in prostoživeče mačke, zato sofinancira preventivno sterilizacijo mačk in kastracijo mačkov. Do sofinanciranja preventivnega posega so upravičeni samo lastniki živali, ki imajo prijavljeno stalno bivališče in dejansko živijo na območju Občine Ivančna Gorica.

»Občina bo sofinancirala sterilizacijo in kastracijo od 30. oktobra 2017 do konca leta oziroma do porabe predvidenih sredstev. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 2.000 evrov,« so objavili na spletni strani.

Občina vsak poseg sofinancira v višini 25 evrov, dodatno pa so redne cene znižali tudi v omenjeni veterinarski ambulanti. Tako bo lastnik za sterilizacijo mačke plačal 25 evrov, za kastracijo mačka pa 15 evrov. Posameznemu gospodinjstvu bodo sofinancirali posege za največ tri živali.

J. A.