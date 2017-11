Končno soglasje za krožišče v Kandiji

7.11.2017 | 08:05

Novo mesto - Poročali smo o očitkih tako stanovalcev kot poslovnih subjektov iz središča Novega mesta, kjer je občina ob začetku 1. faze prenove Glavnega trga vzpostavila tudi drugačen prometni režim, hkrati pa ni bila izpolnjena ena od obljub med načrtovanjem prenove – da bo pri makadamskem parkirišču vzpostavljeno krožišče, saj bo le tako na voljo tudi za voznike, ki prihajajo iz smeri Žabje vasi. Na MO Novo mesto so dejali, da -ker gre za državno cesto – čakajo na soglasje DRSI, saj so hkrati zaprosili tudi za spremembo prometnega režima v Kandijskem križišču, saj je od začetka gradnje po mostu mogoč le izvoz iz mesta.

Na naše poizvedovanje so z občine potrdili, da so omenjeno soglasje DRSI vendarle dobili, obljubljeno krožišče pri poslopju Furs pa bo postavil CGP: »Krožišče bo vzpostavljeno v sedanjem križišču med Kandijsko in Jakčevo. Vzpostavitev krožišča je odvisna od vremena, ker obsega barvanje talnih in plastificiranih elementov oznak. V primeru lepega vremena bo krožišče vzpostavljeno prihodnji vikend, dela pa se bodo začela po petkovi jutranji prometni konici.«

Kot omenjeno, bo drugačen režim veljal tudi v bližnjem križišču pri mostu: »Po vzpostavitvi krožišča bo prišlo do spremembe prometnega režima tudi v Kandijskem križišču. Prednostna smer bo po novem naravnost v smeri bolnišnice (in obratno), pri zavijanju s Kandijskega mostu pa bodo vozniki morali upoštevati znak 'stop'.«

Medtem je prenova mestnega trga polno zaživela, zaradi gradnje podzemnega kolektorja pa so umaknili vmesni prehod pri Mladinski knjigi. Nad pločniki na obeh straneh spodnjega dela trga so zaradi varnosti pešcev namestili dodatno zaščito, saj ni znano, kako bo težka gradbena mehanizacija vplivala na stare objekte tik ob gradbišču. Njihovi lastniki imajo po dveh tednih hrupa nemalo pripomb na račun dosedanjega poteka prenove, o čemer pa bomo podrobneje poročali v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. M.

Komentarji (9)

5h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni cicamica Če ne bo vsaj še enega mostu čez Krko ter obvoznice tudi 100 rondojev ne pomaga. Ob konicah je kolona od Pogancev do Srebrnič ter avtoceste na drugi strani. Kakšno bo bodo šele kolone ko se bo pričelo drugo leto urejati križišče v Žabji vasi...

5h nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni občan To so totalno diletantska posla, nepremišljena ter zaletava..Vse za en cilj , biti všečen do volitev. Veliko zadev se tudi prikriva in ne razgali javno. Ne pove se naprimer ,da bodo prometne konice ostale tudi po veleumni "obnovi ", tako bo prometni problem ostal skupaj z "obnovo". Vse se dela na silo in na ho -. ruk v namen osebnih interesov posameznikov, ki trenutno sedijo na stolčkih.

5h nazaj Oceni Bojan Balkovec a za križišče v Žabji vasi že obstaja projektna dokumentacija? Kdaj se bo začeu gradit?

4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni nn Potrebno bi blo tud spremenit režim semaforjev, posebej tistega pri šmihelskem mostu. Iz smeri Srebrnič spusti avto do dva na most, kolona pa do Irče vasi. Enako je na Šmihelski cesti, kolona do zapornic pri Kandijski postaji. Dejte to že 1x uredit!!

3h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni Runda Ah, dam za eno rundo, če bo to krožišče kaj bistvenega spremenilo ;) Prometne konice bodo celo vse večji problem. Raje ne pomislim na kak december v Kandiji, ja, bo res "veselo" ... Problem je, da zapirajo mestno jedro in tranzit skozenj, ceste in promet pa so vse po starem, torej brez novih mostov, brez kolesarskih stez, kjer so nujne, pa še pločniki marsikje manjkajo. In tako dalje. Srečno.

3h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni jože Če je pa to kakšna dolgoročna, srednjeročna ali kakorkoli infrastrukturna strategija MONM naj me koklja brcne,kr nekaj in kaos. Čista zmeda in zaplet do zapleta.Totalni razstroj in razsulo občinskega sistema .

3h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni NM 1. Sprememba prednosti pri Kandijskem križišču - katastrofa! Izvoz iz mesta bo nemogoč, tu ljudje divjajo čez križišče že sedaj, kaj šele ko bodo peljali po prednostni cesti. 2. Da občina ne more (če ga že sama ne premore) poiskati strokovnjaka, ki bi spremenil režim semaforjev - žalostno! Od avtobusne postaje do ekonomske šole vse zelene semaforje "požrejo" pešci (večinoma šolarji, ki v konicah eden po eden zasanjano stopajo po cesti kot mesečniki...).

3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni jože Vsako gospodarstvo je odraz gospodarja ki ga vodi, torej kakšnega gospodarja imamo v NM se vidi vsak dan tudi na cestah ter vsepovsod. Ni problem Občina, problem je gospodar te občine. Zadeve je potrebno reševati pri vzroku ne pri posledicah. Ne smrdi riba pri repu pri glavi zaudarja. Napačno iščemo in rešujemo vzrok.Kaos na cestah je kaos v glavah tistih, ki vodijo to "obnovo".

34m nazaj Oceni johan Vabim Ministra Gregorja, da se mi pridruži na poti v službo zjutraj ko se ustavimo že pred Žabjo vasjo v smeri iz Metlike. In stanje kot je, bo tako tudi ostalo, ker bo Glavni trg ostal zaprt za promet. Vse za spomenik nečimrnosti in napuha Ministra Gregorja, Aja, no sej gre potem k maši in spovedi, pa se očisti grehov. No, sam pa se bom cvru v peklu, vendar s potrpljenjem, ki se ga učim v gneči vsako jutro.