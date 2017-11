Danes brez elektrike

7.11.2017 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNIK.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 11.00 do 14.00 ure zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRENOVEC2 na izvodu Madronič.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER 1955;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER 2 2003.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 2;

- od 11.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško okolica, na območjuTP Veliki Trn med 8:00 in 12:00 uro, za področje nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Videm stolpič 3, izvod Cesta 4. julija 48, 50, Gostilna Jesenšek med 8:00 in 13:00 uro.

M. K.