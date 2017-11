Zbrali ogromne kupe knjig, ki so že dobile nove bralce

7.11.2017 | 10:20

Foto: Rotaract klub Novo mesto

Novo mesto - Člani Rotaract kluba Novo mesto so zadnji oktobrski vikend uspešno izpeljali pše eno akcijo Prebrane knjige novim bralcem. V novomeški Qlandii so zbirali prebrane knjige, ki so jim ponovno vdahnili življenje, saj so jih podarili novim vedoželjnim bralcem.

Kot so sporočili, jim je v dveh dopoldnevih uspelo zbrati za kar tri polne avtomobile knjig, ki so jih darovali otrokom v Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in starostnikom v Domu starejših občanov Novo mesto.

"Rotaract klub Novo mesto tako tradicionalno nadaljuje projekte Prebrane knjige novim bralcem, s katerim smo napolnili knjižne police enemu izmed domov za starejše občane na Dolenjskem, Prebrane knjige novim bralčkom, kjer smo obogatili knjižno zbirko otroškega oddelka Splošne bolnišnice, Prebrane knjige za novo priložnost, pri katerem smo popestrili izbiro čtiva zapornikom na Dobu, Prebrane knjige za nov začetek, ki smo jih podarili novomeškim vrtcem in Prebrane knjige za varno prihodnost, kjer smo okrepili izbor knjig v Varni hiši Novo mesto," so še zapisali v sporočilu za javnost.

S. G., Foto: Rotaract klub NM

