Akcija #DajSeNaSeznam za večjo ozaveščenost in pomoč obolelim za krvnim rakom

7.11.2017 | 11:25

Foto: spletna stran Zavoda za transfuzijsko medicino

Novo mesto - Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto ter Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto skupaj s Slovenskim združenjem bolnikov z limfom in levkemijo, L&L, danes ob 14. uri v veliki dvorani tukajšnjega Visokošolskega središča organizirata okroglo mizo z naslovom »Vloga nevladnih organizacij v družbi«.

Poziv k akciji (Foto: Društvo L&L)

Gosti okrogle mize bodo priznani strokovnjaki in predstavniki nevladnih organizacij, javnih zavodov in visokošolskih inštitucij, ki bodo predstavili vlogo nevladnih organizacij v družbi, s posebnim poudarkom na združenju bolnikov. Pri tem bo izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfom in levkemijo, L&L, Kristina Modic predstavila vseslovensko akcijo »#Daj se na seznam«, ki je le ena od akcij združenja v zadnjih letih.

Po uspešni akciji »#Najboljša novica«, katere namen je bil ozaveščanje javnosti o krvnih rakih, so letos namreč začeli z akcijo #DajSeNaSeznam.

Gre za akcijo, s katero Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, ter Zavod za transfuzijsko medicino Slovenije, nagovarjata mlajše generacije k vpisu v register potencialnih darovalcev KMC (krvne matične celice). Tako bo današnji dan tudi priložnost, da se posameznik vpiše v register v domačem okolju in tako potencialno pomaga bolnikom s krvnim rakom. Postopek vpisa je enostaven in ne boli, dolgoročno pa lahko nekomu reši življenje. V register se lahko vpiše vsaka zdrava oseba, stara od 18 do 45 let.Več tudi na uradni spletni strani akcije.

Več informacij na modic.kristina@gmail.com ali po telefonu 031 643 122.

