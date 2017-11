Na reprezentančnih pripravah za kvalifikacije za EP tudi Dolenjki

7.11.2017 | 17:25

Aleksandra Krošelj je lani iz ŽKK Krka prestopila v celjski Athlete, izkušnje pa ima tudi že z igranjem za reprezentanco. (Foto: KZS)

Novomeščanka Maruša Seničar (Foto: I.V., arhiv DL)

Ljubljana, Novo mesto - Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je začela priprave za uvodni preizkušnji v kvalifikacijah za naslednje evropsko prvenstvo, ki bo 2019 v Latviji in Srbiji. Izbranke selektorja Damirja Grgića so zbrane v Laškem.

Reprezentanci so se v primerjavi z evropskim prvenstvom junija na Češkem pridružili Dolenjki Maruša Seničar in Aleksandra Krošelj, ki sta letos poleti z reprezentanco do 20 let na evropskem prvenstvu na Portugalskem osvojili srebrno medaljo, ter Zala Friškovec.

Slovenija bo igrala v skupini E s Finsko, Romunijo in Francijo, nastop na EP pa si bodo zagotovile zmagovalke vseh osmih skupin ter šest drugouvrščenih ekip. V drugem kvalifikacijskem oknu, 10. in 14. februarja, bosta v Sloveniji gostovali izbrani vrsti Francije in Romunije, v zadnjem ciklusu, ki bo na sporedu novembra 2018, pa bodo Slovenke gostovale na Finskem ter v Franciji.

Dodajmo, da bo kapetanski trak po reprezentančni upokojitvi Maje Erkić nosila prva zvezdnica ekipe Nika Barič.

S. G.