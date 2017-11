Naj bo še tako majhna, dosežki krajevne skupnosti so velikega pomena

Zabukovje nad Sevnico - Z nadmorsko višino nemalokrat raste tudi moč volje za zagotavljanje splošnega napredka in s tem tudi za kulturno (po)ustvarjanje. Do takega sklepa lahko pripravi obiskovalca dogajanje v krajevni skupnosti Zabukovje, ki je z nedavno prireditvijo v večnamenskem domu v Zabukovju nad Sevnico šestič zaznamovala svoj praznik.

Za to, da bi čim več domačinov tudi v prihodnje rado živelo v tukajšnjih vaseh na nadmorski višini okrog 550 in več metrov, so zelo pomembne ceste. Nemara je prav zato predsednik sveta krajevne skupnosti Zabukovje Jože Baumkirher v slavnostnem govoru na omenjeni slovesnosti gradnjo in vzdrževanje cest opisal med krajevnimi naložbami kot prvo.

»Tako kot vselej doslej nam je tudi letos uspelo zaključiti nekaj projektov, ki skupaj finančno predstavljajo kar tri četrtine našega skromnega proračuna. Tu se moram seveda najprej dotakniti cestne infrastrukture in izpostaviti glavno pridobitev. To je danes uradno namenu predana v celoti rekonstruirana javna pot v Stržišču, odsek Krmelj-Kolman. Že spomladi smo v sodelovanju s sosednjo krajevno skupnostjo Blanca in občino uspeli delno asfaltirati, drugače pa temeljito popraviti makadamsko cesto, ki povezuje naselji Čanje in Stržišče. Moram priznati, da je bila odločitev pravilna in da cesta nad pričakovanji služi svojemu namenu,« je med drugim rekel predsednik, ki je svoje omenjeno gospodarsko poročilo začel z uvodnim pozdravom z visoko mero človeške topline in priznavanja dostojanstva posameznika in skupnosti.

Baumkirher je omenil tudi prestavitev javne poti pri gasilskem domu v Zabukovju. V to naložbo se je poleg gasilskega društva dejavno vključila tudi občina, saj so sočasno ob novi cestni trasi urejali tudi meje parcel z lastniki. Na seznamu cestnih dosežkov v zadnjem obdobju so še nekateri drugi cestni odseki, vključno z novima mostovoma, česar ne bi bilo brez prispevkov krajanov in občine Sevnica.

Sevniški župan Srečko Ocvirk pa je med drugim poudaril pomen sodelovanja prebivalcev med seboj in z ustanovami. Tako združevanje moči je še posebno pomembno za odročne kraje, kamor spada tudi podeželska krajevna skupnost Zabukovje.

M. Luzar

