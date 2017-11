Krkina gladina narašča, previdnost ne bo odveč

7.11.2017 | 14:05

Obilne padavine zaenkrat niso povzročile večjih nevšečnosti, pozno popoldne pa bi Krka ponekod lahko prestopila bregove. (Foto: T. J. G., arhiv DL)

Po podatkih Agencije RS za okolje, Oddelka za hidrološke napovedi se bo reka Krka v poznih popoldanskih urah pričela v manjšem obsegu razlivati na območju vsakoletnih poplav. V torek popoldne so možna manjša razlivanja tudi ob njenih pritokih.

Pretok Krke se bo v spodnjem toku predvidoma ustalil v sredo dopoldne, pri pretoku med 200 in 230 m3/s, so še sporočili iz Centra za obveščanje pri Upravi RS za zaščito in reševanje.

Nazadnje smo o tem, da je Krka prestopila bregove, poročali pred mesecem in pol, ko je Krka (tradicionalno) poplavila del kostanjeviškega otoka, voda je prišla tudi do gradu Otočec, poplavljena pa je bila tudi Loka v Žužemberku.

S. G.