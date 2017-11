Deseti brat v mestu pod Gorjanci

7.11.2017 | 16:10

Premiero opere Deseti brat so predstavili Irena Yebuah Tiran, izvršni producent Bojan Bencik, režiserka Eva Hribernik, skladatelj Aleš Makovac in koreografinja Branka Moškon. (Foto: I. Vidmar)

Aleš Makovac

Irena Yebuah Tiran

Naslovno vlogo bo pel Klemen Torkar.

Novo mesto - Deseti brat, opera novomeškega skladatelja Aleša Makovca, bo svojo premiero doživel 22. novembra v Trdinovi dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine. Makovac je delo podnaslovil Romantična opera po istoimenskem romanu Josipa Jurčiča.

Tretjo opero, ki je nastala v novomeški Vokalni akademiji Jurija Slatkonje, je po Krstu pri Savici in Pod svobodnim soncem, ki ju je napisal Tom Kobe, zložil novomeški skladatelj Aleš Makovac, pedagoško-umetniški vodja novomeškega konservatorija za glasbo. Na današnji novinarski konferenci je Makovac poudaril, da se z Desetim bratom ponovno dviga raven produkcije, sodeloval bo večji orkester, bogatejša je tudi kostumografija, pevcem se pridružujejo tudi plesalci.

"Opero pripravljamo tretje leto zapored in odziv občinstva je vsako leto boljši, pričakujemo, da si jo bo ogledalo pet tisoč gledalcev. Glasbeno gledališče, ki ga s tem dobiva Novo mesto, je sicer značilnost večjih mest, Novo mesto pa s tem pridobiva status kulturnega mesta. Želim, da bi si prišli našo opero ogledat tudi ljudje iz Krškega in Brežic," je med drugim povedal Aleš Makovac.

Zgodbo Jurčičevega Desetega brata slovenskemu občestvu najbrž ni treba posebej predstavljati. Glavno vlogo Martinka bo odpel Klemen Torkar. "Gre za zahtevno in obsežno vlogo, ki je vesela in razposajena, a ima tudi zelo resen del, ko se Martinek izpove, ko ostane sam. Tokrat je sestavni del opere tudi ples, ki ga posvečam spominu na slavna novomeška plesalca Pina in Pio Mlakar, ki sta že leta 1951 plesala v Poličevi predstavi Deseti Brat v Ljubljani in se ju premalokrat spomnimo," pojasnjuje Makovac in dodaja, da je v partituri, ki obsega skoraj štiristo strani in jo je pisal osem mesecev, vlogo trobil, pihal in številnih tolkal, ki običajno v operi zagotavljajo mogočnost, namenil klavirju, ki se mu pridružujejo godala – violini, čelo in kontrabas.

Glavno žensko vlogo, graščakovo hči Manico, poje novomeška mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran, ki je poskrbela tudi za izbor solistov. "Zame je velik privilegij, če lahko nastopam doma pred domačim občinstvom. Hvaležna sem Alešu, da vztraja že tretje leto zapored. Težko je zbrati ekipo. Vanjo sem povabila tiste, ki so mi zelo pri srcu. Uspelo mi je narediti fantastično ekipo, smo veseli in radi hodimo na vaje," je povedala Irena Yebuah Tiran.

Tako kot lani za opero Pod svobodnim soncem je režijo tudi tokrat prevzela Eva Hribernik, za sceno in kostume pa skrbi Jaro Ješe. "Deseti brat se v operi umika zgodovinskemu kontekstu Josipa Jurčiča in se postavi v univerzalni čas. Poudarek je na dveh stvareh – prva je ljubezenska zgodba Lovra in Manice, drugi del pa je Martinkova zgodba in njegova smrt, ki je vrhunec opere in povzroči dokončen razpad starega sistema in ponovno poveže dva svetova," o operi in simbolnem premoščanju prepada med dvema popolnoma različnima svetovoma pove Hribernikova in dodaja: "Očitno je, da je prepad med višjim in nižjim slojem še vedno zelo velik. Prihod Lovra na grad je simbolen, pride, da bi zaslužil za študij, a ljudem prinese bistveno več, slovenskemu narodu pride pokazat pravo pot, to je pot srca."

Za koreografijo plesnega dela je poskrbela Branka Moškon iz novomeškega folklornega društva Kres. Pravi, da je sodelovanje v operi za folklornike velik izziv, a so tovrstnih sodelovanj vajeni. V predstavi nastopajo s tremi pari, a ker bo predstav več, se bo na odru zvrstilo tudi bistveno več kot le šest članov Kresa.

Izvršni producent opere Deseti brat Bojan Bencik je opozoril, da tokratna produkcija že presega zmožnosti dvorane Kulturnega centra Janeza Trdine in njene tehnične ekipe. "Treba si je postaviti vprašanje, ali ima Kulturni center Janeza Trdine lahko tovrstno lastno produkcijo, ali si Novo mesto to želi. Če si, bo treba to urediti ali pa se bomo morali znajti kako drugače," je postavil vprašanje Bencik.

Kot rečeno, bo premiera opere Deseti brat v sredo, 22. novembra, ponovitve pa bodo 25., 27. in 28. novembra.

I. Vidmar

Galerija