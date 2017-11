Podjetni in ambiciozni Belokranjci navdušujejo z novimi idejami

V belokranjskem podjetniškem inkubatorju in coworking prostoru, ki deluje šele dobro leto in pol, ustvarja kar nekaj podjetnih belokranjskih podjetij oziroma podjetnikov. Pred kratkim sta na prvem "Startup vikendu Pokolpje 2017" zmagali belokranjski ideji, ki sta poleg denarne nagrade prejeli tudi naziv "Naj podjetniška ideja Pokolpja 2017, velik met pa je uspel še dvema podjetjema.

To sta Starkmat in 8Shadows, ki sta sprejeta na razstavo "TOP IDEJE", v okviru pohištvenega sejma Ambient Ljubljana, ki bo med 8. in 12. novembrom potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Po otroškem stolčku zdaj novost - aktivni stol za odrasle

Podjetje Starkmat se je na Top idejah v sklopu največjega pohištvenega sejma v regiji predstavilo že lani, in sicer z inovativnim stolom Mushy iz linije za otroke - Active Chair Kids.

“Začeli smo z linijo za otroke, ker verjamemo, da moramo pri težavah s hrbtenico začeti čim prej in delovati preventivno že pri naših najmlajših članih družbe. Ponosni smo, da imamo že toliko pozitivnih odzivov s trga, predvsem s strani vrtcev, terapevtskih centrov in samih staršev. Trenutno se uspešno dogovarjamo tudi s tujimi distributerji, saj gre za edini stolček za aktivno sedenje za otroke že od 18 mesecev naprej,” pojasnjujejo v Starkmatu.

Z veliko truda in s pomočjo slovenskih razvojnih dobaviteljev je ekipi iz podjetja Starkmat zdaj uspelo realizirati linijo za odrasle - Active Chair PRO! Na sejmu bodo premierno predstavili novo linijo stolov, katere reprezentančna produkta sta Technetium in Graphenium, ki sta s svojim edinstvenim delovanjem in prepričljivim dizajnom brez konkurence.

Umetnica in oblikovalka ustvarila leseno didaktično hiško

Na sejmu se bo letos prvič predstavila Martina Simonič, ki ustvarja pod imenom My 8 Shadows (umetnost in dizajn). Na sejmu bo premierno razstavljala notranjo leseno otroško didaktično hiško - SOFIA - House Of Wisdom.

“Z željo, da svoji hčerki ponudim možnost soustvarjanja lastnega prostora ter s tem vzgojo za samostojnost in odgovornost, sem ustvarila Sofio,” pravi Martina Simonič in hkrati poudarja, da to ni le prostor, temveč stalno nezaključena igrača.

Otrok v hiški Sofia razvija področja dejavnosti po kurikulumu za vrtce - gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika. Spodbuja fino motoriko, kreativno in logično razmišljanje ter individualnost kot tudi sodelovanje. Vse to pod zvezdno karto neba, ki otroka popelje v svet astronomije in začini njegov varen kotiček.

