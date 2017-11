Zmaga jim je ušla iz rok tri sekunde pred koncem

7.11.2017 | 21:15

Nekdanjega organizatorja igre Krke Aleksandra Ćapina je tokrat držal Matic Šiška. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 5. krogu druge Aba lige na domačem parketu s 75:76 izgubili proti ekipi Dynamic iz Beograda.

Po prvi četrtini je Krka vodila s 26:21, ob polčasu zaostajala za šest točk - 38:44, pred zadnjo četrtino pa je bila prednost gostov le tri točke (61:58). Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnjih sekundah; Krka je šest sekund pred koncem z dvema prostima metoma Hrvata Dina Cinca povedla s točko prednosti, zmagoviti koš za goste pa je tri sekunde pred iztekom časa dosegel Miloš Milosavljević.

Pri Krki je bil najboljši Cinac z 20 točkami in 6 skoki, Žiga Dimec je dosegel 17 točk in 8 skokov, Maj Kovačevič pa je zbral 16 točk. Pri gostih sta Milosavljević in Krstić dosegla po 20 točk, nekdanji krkaš Aleksandar Ćapin pa je igral dvanajst minut in pol in v tem času dosegel 5 točk in dve asistenci.

Naslednjo tekmo v drugi Aba ligi bodo krkaši odigrali 15. novembra v gosteh pri Tivtu, še pred tem pa bodo v soboto, 11. novembra, v Šentjurju merili moči s Tajfunom v okviru lige Nova KBM.

S. G., Foto: I. Vidmar

novejši najprej Komentarji (3) 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni košarka pa kero tekmo sta ta novinarja gledala,,,krka je zgubila v zadnji desetinki predvsem zaradi nesposobnosti domače zapisnikarske mize... 1h nazaj Oceni barcelona FDV v najboljši izvedbi.Do konca je ostalo 3,36 sekunde. Koš je Milosavljević dosegel v tem času in sicer s prodorom.Zakaj pišete neumnosti. Če si novinar ni ogledal tekme,zakaj potem o njej piše? 1h nazaj Oceni gledališče Novinar je pisal na daljavo, navijači pa so bili tam, a v živo ni nobenega navijanja. V takem športno pomanjkljivem naboju v dvorani ni šestega igralca, kar vidijo tudi sodniki. Kdaj bo drugače? Preglej samo prijavljene komentatorje